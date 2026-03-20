Conflicto laboral
Acaba la huelga de hambre de los empleados de saneamiento en Málaga a la espera de acuerdo
Tras mes y medio de paros, los trabajadores del servicio de saneamiento en Málaga desconvocan la huelga de hambre al llegar a un acuerdo con FCC-Aqualia, a la espera de que se rubrique por escrito
Los trabajadores del servicio de redes de saneamiento en Málaga han concluido la pasada medianoche la huelga de hambre que iniciaron este jueves tras mes y medio de paros para exigir mejores salarios y condiciones dignas de trabajo a la espera de que se materialice este viernes el acuerdo con la empresa concesionaria (FCC-Aqualia).
La decisión ha sido adoptada tras la intermediación del gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) para desbloquear el conflicto, con la expectativa de que las "palabras se conviertan en hechos rubricados por la UTE y el comité de huelga", según ha informado el sindicato CGT.
Una vez que se plasme por escrito el acuerdo, quedará desconvocada la huelga indefinida de estos trabajadores en su jornada 49 "si no hay sorpresas que devuelvan la protesta a la puerta de la Casona del Parque (Ayuntamiento)".
Los trabajadores responsables del mantenimiento de redes de aguas fecales y pluviales comenzaron la huelga de hambre este jueves "después de no recibir ningún tipo de respuesta ni del Ayuntamiento ni de la empresa", según afirmó Diego Rico, delegado sindical de FCC-Aqualia.
"Trabajamos los 365 días del año, en turnos de mañana, tarde y noche, incluso en festivos y situaciones de alerta meteorológica. Somos necesarios, pero nuestras condiciones laborales y salariales no reflejan ese compromiso", subrayó Rico.
Asimismo, denuncia décadas de retraso en mejoras laborales, incluyendo condiciones de trabajo, conciliación y remuneración. Por su parte, el secretario de Organización de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, mostró esta semana el respaldo del sindicato a los trabajadores y calificó la situación de "insostenible". "No se entiende que un contrato público de más de 2 millones de euros no garantice unas condiciones laborales dignas. Lejos de resolverse, el conflicto se está agravando por la falta de intervención efectiva", indicó.
La portavoz adjunta de Con Málaga -confluencia de IU y Podemos-, Toni Morillas, expresó su apoyo a estos trabajadores, con condiciones "absolutamente precarias", e instó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a que asumiera "en primera persona la negociación" para llegar a un acuerdo.
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