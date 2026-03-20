Andalucía logra un récord de inversión extranjera en 2025 con 1.436 millones y una subida del 40%

Andalucía ha alcanzado un nuevo récord en captación de inversión extranjera directa con un total de 1.364,1 millones de euros a cierre de 2025 y un crecimiento del 40,5% respecto al año anterior (970,97 millones), según ha explicado este viernes la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, con datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este volumen supera en un 10% al mejor año hasta ahora, que fue 2010, cuando se registraron 1.239,1 millones. La serie histórica arranca en 1993.

La consejera ha hecho públicos estos datos durante su visita en Vélez-Málaga a las instalaciones de la empresa malagueña Aerodynamics Academy. Allí ha afirmado que estas cifras reflejan que Andalucía es un espacio "seguro y atractivo" para la inversión empresarial, destacando su "estabilidad" y "seguridad jurídica, política y presupuestaria”.

Con estas cifras, Andalucía se desmarca de la tendencia de descenso registrada a nivel nacional. La caída fue en este caso del 21,8%, pasando de 39.351 millones de euros en 2024 a 30.764 millones en 2025, según los datos facilitados por la Junta.

Transformación de la economía

La titular de Economía ha destacado que Andalucía busca una "transformación" con los empresarios como "grandes aliados" en la creación de riqueza y empleo. "Como Administración, lo mejor que podemos hacer es allanar el camino para que puedan seguir creciendo y avanzando", ha apuntado.

En este sentido, ha resaltado algunas medidas como la reducción de trabas burocráticas llevada a cabo por la Junta de Andalucía y el desarrollo de herramientas como la Unidad Aceleradora de Proyectos o la Agencia Andalucía TRADE, destinadas a ayudar a las empresas a que inviertan en Andalucía o a que sigan creciendo y llevando sus productos al exterior.

Visita a Aerodynamics Academy

La consejera ha visitado la empresa Aerodynamics Academy, a la que ha definido como "Marca Málaga" y "Marca Andalucía". Dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la aviación, esta empresa, creada hace 28 años, es la primera escuela integral para pilotos de Europa que ofrece un programa completo que abarca todas las etapas de su formación.

Su sede central en Vélez -Málaga es un moderno campus de aviación de 76.000 metros cuadrados. Este centro de formación cuenta con unas instalaciones de última generación en las que la tecnología avanzada está al servicio de los alumnos, ofreciendo simulaciones realistas que han supuesto una inversión de más de 1,5 millones de euros.

La consejera de Economía, Carolina España, durante su visita en Vélez-Málaga a las instalaciones de Aerodynamics Academy- / La Opinión

En la actualidad cuentan con cinco centros de formación: Málaga, Marbella, Granada, Fuenlabrada (Madrid) y Orovilla (Madrid) y están especializados en la formación de pilotos, tripulantes de cabina y pilotos de drones, y ofrecen programas diseñados para alcanzar los más altos estándares de excelencia.

Su último proyecto de crecimiento empresarial es el traslado estratégico de sus hangares a un nuevo emplazamiento adyacente a la pista. Con una superficie de 35.000 metros cuadrados, esta medida mejora la accesibilidad, la seguridad y la eficacia de las operaciones de la empresa.

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La Junta ha recordado que el sector aeroespacial, es estratégico para Andalucía y que factura cerca de 3.000 millones de euros, lo que representa casi el 14% de PIB industrial.