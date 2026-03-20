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Incendio

Un camión cisterna con gasoil sale ardiendo en Sierra de Yeguas

El incendio ha tenido lugar en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa y no ha dejado daños personales

Así quedó un tráiler de gasoil que ardió en el Camino de la Cantera, en la A-365, en Sierra de Yeguas

Así quedó un tráiler de gasoil que ardió en el Camino de la Cantera, en la A-365, en Sierra de Yeguas

La Opinión

La Opinión

MÁLAGA

Un camión cisterna con gasoil ha ardido este viernes en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas

Minutos antes de las 11.00 horas, el 112 Andalucía fue alertado del incendio de una cisterna de tráiler en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa, en Sierra de Yeguas.

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Bomberos del CPB tratan de apagar el incendio de tráiler de gasoil en el Camino de la Cantera, en la A-365, en Sierra de Yeguas / L.O.

Sin daños personales

De inmediato, dieron aviso a los bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Por parte de los bomberos han acudido dotaciones de Campillos y Antequera, que han procedido a la extinción y enfriamiento. Según han señalado, no hay que lamentar daños personales.

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