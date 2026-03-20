Incendio
Un camión cisterna con gasoil sale ardiendo en Sierra de Yeguas
El incendio ha tenido lugar en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa y no ha dejado daños personales
MÁLAGA
Un camión cisterna con gasoil ha ardido este viernes en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas
Minutos antes de las 11.00 horas, el 112 Andalucía fue alertado del incendio de una cisterna de tráiler en el camino de la Cantera, en la A-365, en el kilómetros 7 de Navahermosa, en Sierra de Yeguas.
Sin daños personales
De inmediato, dieron aviso a los bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Por parte de los bomberos han acudido dotaciones de Campillos y Antequera, que han procedido a la extinción y enfriamiento. Según han señalado, no hay que lamentar daños personales.
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