El barco Logos Hope, con la librería flotante más grande del mundo, atraca en Málaga y abre sus puertas al público

El MV Logos Hope, operado por GBA Ships, ha atracado en Málaga y estará disponible para su visita desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril. Este barco, que pertenece a una organización sin fines de lucro de Alemania, ha visitado más de 150 países desde el año 1970 y ha recibido a 49 millones de personas a bordo. Además, cuenta con la biblioteca flotante más grande del mundo, en la que se pueden adquirir libros de distintos idiomas por un precio muy económico.

En el día de hoy, se ha realizado el acto de recepción del barco en su llegada a Málaga. La ceremonia ha sido presentada por Eva Rodríguez, tripulante y esposa del director del barco. También han participado invitados de honor como Manuel López Mestanza, diputado de Cultura de la Diputación Provincial; y Miguel Briones , delegado de Educación de la Junta. Por último, la Asociación de Folklore María del Mar Sillero ha realizado distintos bailes tradicionales de Málaga con vestimentas de malagueñas del siglo XIX y bandoleros.

Acto de inaguración / C.C.

Los horarios de apertura son de martes a sábado de 10:00 a 23:00 y el domingo de 14:00 a 23:00, mientras que el lunes permanece cerrado de cara al público. El precio de entrada es de 2 euros por persona y se puede asistir a una gran cantidad de eventos y actividades que se celebran a bordo del barco.

Asociación de Folklore María del Mar Sillero / C.C.

La librería flotante más grande del mundo

En su interior, alberga una de las librerías más curiosas y originales del mundo. Miles de visitantes pueden recorrer amplias estanterías que contienen una gran variedad de libros a precios asequibles, desde literatura y divulgación hasta material educativo, incluyendo también libros de fe cristiana.

La librería contiene libros para todos los públicos, desde libros infantiles hasta para los jóvenes o más adultos, abarcando distintas edades, interés y niveles de culturas. Este singular proyecto se convierte en una oportunidad para promover el intercambio cultural y la lectura, lo que hace del barco un lugar de encuentro accesible para toda la población.

Librería flotante del Logos Hope / C.C.

Comunidad del Logos Hope

Representando a más de 60 nacionalidades, la comunidad flotante del Logos Hope es una auténtica expresión de cooperación y buena voluntad internacional. Los 350 voluntarios provienen de diferentes partes del mundo, tienen profesiones diversas, son de edades variadas y, a veces, llegan familias enteras, incluyendo niños, que tienen su propia escuela a bordo.

Todos desempeñan un papel para el buen funcionamiento del barco y de la comunidad: desde quienes poseen habilidades profesionales en navegación e ingeniería hasta el equipo de la clínica a bordo, los profesores y los cocineros. Nadie recibe un salario, independientemente de su profesión, sea capitán o uno de los miembros del personal de limpieza. Cada miembro de la tripulación ha recaudado fondos para cubrir los gastos de su período de servicio por dos años.

Tripulantes Logos Hope / C.C.

Motivados por su fe personal, los voluntarios del barco se esfuerzan por marcar la diferencia en la vida de las personas que conocen en los puertos de todo el mundo. Su tiempo a bordo también amplía sus horizontes al visitar diferentes lugares y servir junto a personas de otras culturas. En las últimas cinco décadas, millones de personas han sido impactadas e inspiradas por la visita de un barco a su país.

Actividades y eventos

Además de su impresionante librería y enorme grupo humano, Logos Hope ofrece una gran variedad de actividades y eventos para todos los públicos. Durante su estancia en Málaga, los participantes podrán asistir a charlas, talleres, encuentros culturales, obras de teatro y música en directo que van cambiando cada día.

Todos estos eventos son parte del espectáculo de los tripulantes del barco y buscan promover valores como la educación, la cooperación y el entendimiento intercultural.