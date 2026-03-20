Iglesia
La ciudad de Málaga, elegida este año como "plató" de la campaña de la Iglesia española para marcar la X en la casilla de la Renta
La Diócesis de Málaga es el escenario de la campaña 'Línea 105 Xtantos' para acercar la labor social de la Iglesia a toda la sociedad
La Diócesis de Málaga tiene este año una implicación especial en la campaña 'Línea 105 Xtantos' que desarrolla la Iglesia con motivo de la Campaña de la Renta 2025 para pedir a los contribuyentes que marquen en su declaración la casilla 105 de ayuda a esta institución. Málaga ha sido la ciudad elegida para protagonizar tanto el vídeo general y los spots que resumirán las experiencias de los participantes (que serán emitidas en las próximas semanas en las principales cadenas de televisión) así como las fotografías para 'mupis' e inserciones en prensa escrita, digital y redes sociales.
Los materiales elaborados para esta campaña permiten reconocer distintos escenarios malagueños como el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, el Campus de Teatinos y los alrededores de la Ciudad de la Justicia, la calle Ingeniero de la Torre Acosta o el recinto ferial, según comenta en su web la propia Diócesis de Málaga. El equipo de producción realizó la grabación a mediados del mes de febrero.
"Este recorrido que busca acercar la labor social y espiritual de la Iglesia a toda la sociedad a través de rutas de proximidad en todo el territorio", comenta.
La campaña muestra en Málaga, el centro de mayores de la Amargura, el Hogar San Carlos de Cáritas Diocesana y las filipenses, la parroquia de San Pablo y el aula del programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral del Colegio Diocesano Cardenal Herrera.
Raúl, Raquel, Juan, Myriam, Damián, Paola, Ana o Antonio son este año las caras y las voces de esta campaña, tras visitar durante cuatro días diversos proyectos.
Una ruta por Málaga con cuatro paradas
Según explica la Diócesis, la primera parada de esta `Línea 105 Xtantos´ es el centro de Mayores de la parroquia Santa María de la Amargura, un refugio contra la "epidemia" de la soledad que afecta a tantos ancianos en el barrio. Fundado en 2008, el proyecto acoge a día de hoy a 200 beneficiarios.
La segunda parada es el Hogar San Carlos de acogida para mujeres. En esta casa familiar, gestionada por Cáritas Diocesana junto a la congregación de las religiosas filipenses se da alojamiento, manutención y formación a cuatro madres jóvenes con hijos pequeños.
El grupo malagueño vuelve a hacer parada, la tercera, en la parroquia San Pablo, en el emblemático barrio de la Trinidad. Tras sus puertas, conocen todo lo que implica el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe. Además, se muestra la labor de las cofradías locales y Cáritas para construir "un lugar de acogida incondicional".
La cuarta, y última parada, es en el colegio diocesano Cardenal Herrera Oria para conocer su programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral. "Un ejemplo de educación entendida como un ejercicio de cuidado, servicio y justicia social", señala la Diócesis.
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