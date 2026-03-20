El Colegio de Arquitectos de Málaga denuncia retrasos de dos años en los informes de la Delegación de Cultura de la Junta para tramitar licencias

El Colegio de Arquitectos de Málaga ha denunciado este viernes la situación de "colapso" que, a su juicio, se está produciendo la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en la provincia y que, según sus datos, está provocando "retrasos de dos años" en la emisión de los pronunciamientos necesarios para la tramitación de licencias urbanísticas en inmuebles con protección patrimonial.

"Estos tiempos son a todas luces inasumibles y se sitúan muy lejos de los objetivos de agilización establecidos en los decretos de simplificación de la propia Junta de Andalucía", ha comentado el Colegio, que tiene a Susana Gómez de Lara como decana.

"Grave perjuicio" para los arquitectos

"El COA lamenta que la Delegación de Cultura no haya aplicado medidas para la mejora de los tiempos de tramitación de expedientes y que tampoco haya atendido a las solicitudes de reunión formuladas por esta institución para abordar esta problemática, que lleva ya demasiado tiempo generando un grave perjuicio para la actividad profesional de los arquitectos, que no pueden más que mostrar su desesperación por no poder trabajar de forma adecuada", apunta la institución.

Este colectivo profesional señala que esta situación viene motivada, entre otros factores, por "una plantilla infradimensionada para atender al número de expedientes existentes", a lo que hay que sumar "una excesiva rotación de sus técnicos" y la "ausencia de un criterio unificado y compartido" con todos los arquitectos, que provoca una "incomprensible disparidad de interpretaciones" de la legislación a aplicar.

Susana Gómez de Lara, decana del colegio de arquitectos de Málaga. / Álex Zea

Especiales problemas en Málaga

El organismo colegial considera "especialmente llamativo" que esta problemática no se reproduzca por igual en otras provincias andaluzas y critica que suceda "de forma preocupante en Málaga", cuando se trata de una provincia que representa el "motor económico" de Andalucía.

Los arquitectos reclaman, ante esta situación, una "implantación urgente" de medidas que permitan revertir la situación de "colapso actual" en esta administración y asegurar una tramitación "más ágil y eficaz" de los expedientes, al tiempo que reiteran su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mejorar su funcionamiento y dar respuesta a las necesidades de los profesionales y al conjunto de la ciudadanía.