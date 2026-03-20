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Detenido en Marbella por intentar apuñalar a un hombre tras una discusión

El suceso se produjo el verano pasado y el motivo fue una pelea de tráfico

Archivo - Imagen recurso de Policía Nacional

Archivo - Imagen recurso de Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

L.O.

Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre como presunto autor de un intento de apuñalamiento con una navaja, tipo mariposa -catalogada como arma prohibida-, a otro en el cuello tras una discusión de tráfico. El suceso se produjo el verano pasado y durante meses los agentes han trabajado en la resolución del mismo, según informaron a EFE fuentes policiales, que precisaron que ha sido un trabajo muy laborioso.

Tras meses de seguimiento para dar con su paradero, y una vez los investigadores habían insertado una orden de búsqueda y detención sobre el agresor, la Policía Local de Marbella lo arrestó en un control, en virtud de dicha requisitoria, tras darle el alto por circular sin cinturón de seguridad.

La investigación se inició después de que la víctima, de 61 años, denunciara que un hombre al que no conocía le había intentado clavar una navaja, de tipo mariposa, en el cuello a raíz de una discusión de tráfico. El afectado aportó, en su comparecencia, un vídeo que recogía el momento de la acometida.

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Según la denuncia, las partes tuvieron discrepancias a la hora de acceder a una rotonda.

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