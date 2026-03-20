La guerra en Oriente Medio ralentizará los nuevos desarrollos logísticos en Málaga y Sevilla, según EY

La subida de los costes de producción y energéticos a causa de la guerra en Irán y la escalad a bélica en Oriente medio ralentizará los nuevos desarrollos logísticos en la provincias de Málaga y Sevilla y, a cambio, pondrá en valor el inventario de naves ya construidas e infraarrendadas, según un análisis publicado este viernes por la consultora EY.

Según esta compañía, en España existen 2.211.000 metros cuadrados de superficie alquilable de naves logísticas disponibles para ocupación inmediata que la guerra ha puesto en valor para los operadores de distribución anticíclica.

En el caso de Málaga y Sevilla, el dato asciente a 60.000 metros cuadrados (m2) de superficie alquilable que "se verán beneficiados" por esta coyuntura, en contraste a los 1.370.000 de metros cuadrados de nuevos desarrollos que se verán "penalizados" por la "disrupción de costes y energía provocados por el contexto macroeconómico", ha informado en un comunicado.

En esta coyuntura geopolítica, los operadores logísticos recurren a las naves en alquiler ya construidas para mitigar así el riesgo de encarecimiento de los costes de construcción y la mayor lentitud de la cadena de suministro, ha explicado.

Según EY, Málaga y Sevilla concentrarán 1,37 millones de metros cuadrados de nuevos desarrollos logísticos entre 2026 y 2028, lo que representa el 11% de la nueva oferta prevista a nivel nacional, si bien la consultora ha precisado que este crecimiento estará condicionado por el impacto de los costes de construcción.

El actual contexto, a su juicio, revaloriza el stock disponible en estos momentos en Andalucía con 60.000 metros cuadrados vacantes, equivalentes al 2,3% de un inventario total de 2,5 millones de metros cuadrados.

España, un enclave estratégico

EY afirma que España es un enclave estratégico para los inversores logísticos, ya que el país cuenta con una ventaja geoestratégica diferencial en el actual contexto de "disrupción de las rutas marítimas globales".

"No es solo un mercado de destino, sino una auténtica puerta de entrada a Europa", apunta.

Asimismo, es el único gran país industrial europeo con doble fachada marítima -Atlántico y Mediterráneo- y conexión natural con el Norte de África, América y las rutas AsiaEuropa que, ante las tensiones en Oriente Medio, están siendo desviadas por África y el Cabo de Buena Esperanza.

Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz / L. O.

El crecimiento de las rentas se modera

La actividad de mercado mantuvo un dinamismo más moderado en 2025, con una absorción cercana a los 250.000 metros cuadrados —el 10% del total contratado en España— y un volumen de inversión de 6 millones de euros, que supuso el 6% del capital logístico transaccionado a nivel nacional.

En este escenario, el crecimiento de rentas se modera respecto a ejercicios anteriores, situándose la renta prime en 5,60 euros por metro cuadrado al mes en Málaga. Las rentavilidades de los inmuebles (yields prime) se sitúan en el 5,65%, "con un recorrido limitado a nuevas compresiones dada la incertidumbre macroeconómica".

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Como resultado, las valoraciones prime en Málaga alcanzan los 1.190 euros el metro cuadrado, mientras que el suelo logístico presenta precios en torno a los 380 euros el metro en las ubicaciones más consolidadas.