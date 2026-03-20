Los hosteleros de Almería esperan captar en Semana Santa parte del turismo que evite Málaga

Donde unos ven pérdidas, otros ven ganancias. La falta de AVE directo entre Málaga y Madrid ha abierto una oportunidad para que otras provincias capten turistas durante estas fechas. Así lo hacen saber los hosteleros de Almería, que esperan atraer en Semana Santa parte del turismo que este año evite la Costa del Sol por la ausencia de conexión directa en alta velocidad.

"Es una oportunidad para atraer a visitantes que se mueven en coche a un destino como el de Almería, menos saturado", señalan desde Ashal, en una valoración que comparten con la Asociación Provincial de Empresarios de Playa de Almería (Aeplayasal).

Los hosteleros de Almería afrontan la Semana Santa con una marcada sensación de "incertidumbre", derivada del contexto internacional, el alza de los precios y las limitaciones estructurales de las comunicaciones. Aun así, confían en poder absorber parte del turismo que evite este año la Costa del Sol ante la falta de AVE.

"Las reservas están bastante tranquilas, aunque esperamos que la 'última hora' funcione bien si nos acompaña el tiempo", ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, quien confía en que el turismo nacional y familiar repunte a medida que se acerquen los días festivos.

Sánchez-Fortún ha reconocido que la ocupación prevista se sitúa actualmente por debajo de los niveles de 2025, lo que dificulta la planificación del sector y ha llevado a que parte de la planta hotelera en zonas como El Toyo o Cabo de Gata no abra sus puertas ante las dudas sobre su rentabilidad.

En cualquier caso, esta incertidumbre ha llevado a algunos empresarios a adoptar decisiones conservadoras para evitar posibles pérdidas. "En la zona del Parque Natural de Cabo de Gata van a estar prácticamente cerrados, precisamente porque no están teniendo reservas suficientes para que les salga a cuenta", ha señalado Sánchez-Fortún, quien ha recordado que la oferta hotelera de esta zona se compone sobre todo de pequeños establecimientos.

Asimismo, ha advertido de que algunos de los espacios turísticos de la capital, como El Toyo, van a tener al menos dos hoteles cerrados, mientras que la aspiración de los hoteles situados en la ciudad es alcanzar altos picos de ocupación hotelera a partir del Jueves Santo, con cifras por encima del 85% y el 95%, similares a las registradas el año pasado.