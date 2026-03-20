Impulso al futuro centro de protonterapia de Málaga en el Hospital Materno

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy viernes que la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aprobado la propuesta de adjudicación de las obras del futuro centro de protonterapia de Málaga en el Hospital Materno Infantil, que contará con casi 4.000 metros cuadrados y que supone una inversión prevista de 12,5 millones de euros.

Así lo comunicó la Junta de Andalucía, que apuntó que el consejero del ramo aseguró que «este avance supone un paso decisivo, un salto cualitativo en el abordaje del cáncer dentro del sistema sanitario público andaluz al incorporar uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica».

El uso de protones, explicó Sanz, «permite una mayor precisión y también reduce los efectos adversos con lo que se obtienen tratamientos más eficaces y mejoramos la calidad de vida de los pacientes».

De hecho, la protonterapia es una de las tecnologías más avanzadas en el tratamiento oncológico, por lo que su incorporación, junto al centro de protonterapia que se situará en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, cuya propuesta de adjudicación se aprobó la semana pasada, «coloca a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia, garantizando que nuestros pacientes puedan acceder a terapias de última generación sin necesidad de desplazarse fuera de nuestra comunidad», añadió el consejero de Sanidad.

Tras la aprobación de la propuesta por la Mesa de Contratación, se inicia ahora el proceso administrativo establecido por la normativa vigente para proceder a la adjudicación definitiva, la formalización del contrato y el posterior inicio de las obras.

Un área de casi 4.000 metros

De esta manera, el proyecto contempla la ampliación y renovación de un área del Hospital Materno Infantil de Málaga de casi 4.000 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todos los espacios necesarios para la aplicación de este tratamiento avanzado, incluyendo zonas de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, espacios para profesionales y servicios técnicos.

Asimismo, Antonio Sanz señaló que esta nueva infraestructura responde a «una estrategia ordenada y rigurosa» que combina inversión, excelencia clínica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, poniendo siempre al paciente en el centro de todas las decisiones. «Seguimos avanzando y dotando a nuestro sistema público de más recursos y más terapias innovadoras y favoreciendo que todos los andaluces, vivan donde viva, tengan acceso a los mejores tratamientos», puso en valor el consejero.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.