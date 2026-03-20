Fuego
Un incendio en un transformador en Málaga deja sin luz a parte del Polígono Guadalhorce y Haza de la Cruz
Un incendio en un transformador provocó detonaciones y dejó sin luz a más de un centenar de empresas en los polígonos Haza de la Cruz y Guadalhorce
La alarma saltó sobre las 9.20 horas, cuando las primeras llamadas al servicio de Emergencias 112 alertaron de una negra columna de humo que salía de un transformador incendiado en la calle Cuevas Bajas, en el polígono Haza de la Cruz y muy cerca de Málaga Nostrum. Las llamadas advertían de que se escuchaban pequeñas detonaciones en el interior del transformador.
El incendio de este centro transformador dejó sin suministro eléctrico a todo ese polígono y a parte del Polígono Guadalhorce, paralizando la actividad a más de un centenar de empresas de la zona. Rápidamente se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos y operarios de Endesa a la calle Cuevas Bajas. En las primeras llamadas al 112, al menos, se aclaró que no había heridos.
Los bomberos están intentando sofocar totalmente el fuego y bajar la temperatura de la zona. Una vez que logren esto, los operarios de Endesa podrán analizar el transformador y determinar las causas del incendio. Fuentes de la compañía eléctrica explicaron que están derivando el suministro eléctrico por la red para conseguir devolver la electricidad a los afectados.
Recuperar el suministro eléctrico
A las 11.00 horas todavía quedaban 90 clientes sin luz, aunque la compañía confiaba en normalizar la situación a lo largo de la mañana. Además, Endesa ha desplazado hasta la zona un grupo electrógeno que utilizará como último recurso en caso de que no sea posible recuperar el suministro mediante el desvío de energía por la red, con el fin de que las empresas puedan reanudar su actividad lo antes posible.
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