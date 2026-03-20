La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas

Una torre de ocho plantas que se construirá al lado de la actual Ciudad de la Justicia de Málaga. Así es como la Junta de Andalucía propone ampliar las instalaciones malagueñas, que están al límite de su capacidad. Este nuevo edificio en Teatinos aportará 16.170 metros cuadrados de superficie que ayudarán a resolver los problemas de espacio de la actual sede judicial, que quedó pequeña pocos años después de su inauguración en 2007.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado este viernes a los operadores jurídicos el estudio de implantación del proyecto, que se ejecutará en dos fases y reservará espacio para futuras ampliaciones.

Nueva ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga: plazos

La ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga “no era una opción, sino una necesidad”, como ha comentado el consejero de Justicia, quien ha adelantado que se quiere acelerar la construcción de este proyecto. Para ello, en pocas semanas se espera sacar a concurso la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del nuevo edificio, con el objetivo de que las obras de la primera fase puedan comenzar en 2027.

El nuevo edificio judicial se levantará junto a la sede actual, en la calle Fiscal Luis Portero, en Teatinos, y se concibe como un proyecto escalable que permita responder a las necesidades actuales, pero con posibilidades de ampliación para necesidades futuras. Precisamente esta falta de previsión fue una de las grandes críticas a la Ciudad de la Justicia actual, que se quedó pequeña a los pocos años de su inauguración.

¿Qué se va a hacer en la primera fase de la ampliación de la Ciudad de la Justicia?

La primera fase contempla la construcción inicial de unos 8.000 metros cuadrados, una superficie que la Junta considera suficiente para cubrir la demanda de los próximos años. No obstante, el proyecto completo quedará ya redactado para desarrollar el resto del edificio cuando sea necesario.

El diseño apuesta por la verticalidad, frente al modelo más horizontal de la actual Ciudad de la Justicia, para crear un conjunto compacto y funcional. El futuro inmueble tendrá una fachada “poliédrica”, también con lamas que permitirán el paso de la luz natural, y aspira a convertirse en un nuevo icono arquitectónico de Teatinos, uno de los distritos con mayor crecimiento de Málaga.

Según ha explicado José Antonio Nieto, se trata de un “edificio singular”, con una imagen que aporte valor a la arquitectura contemporánea de una de las ciudades más dinámicas de Andalucía. El interior será completamente accesible, tanto a nivel físico como sensorial, y contará con criterios de sostenibilidad energética, estructuras versátiles, espacios diáfanos y recorridos diferenciados para profesionales y usuarios.

Recreación de cómo será la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga. / L. O.

Superficie prevista y distribución por plantas

El estudio inicial establece una superficie decreciente en altura. La planta baja dispondrá de 2.360 metros cuadrados, la primera planta contará con 1.840 metros cuadrados, entre la segunda y la sexta planta habrá 1.750 metros cuadrados por nivel, y las dos últimas plantas tendrán 1.610 metros cuadrados cada una.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de construir otros 8.000 metros cuadrados bajo rasante. Ese espacio podría destinarse en el futuro a un centro de detenidos, una opción que permitiría reducir tiempos y costes en los traslados a declaraciones y juicios, aunque esta actuación requeriría el visto bueno del Ministerio por afectar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una solución al problema de espacio de la Justicia en Málaga

El consejero ha insistido en que el problema de espacio de la Ciudad de la Justicia de Málaga ha servido de referencia para diseñar otras nuevas sedes judiciales incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, como las previstas en Marbella, Estepona, Fuengirola, Torrox, Torremolinos y Vélez-Málaga.

La filosofía del Gobierno andaluz es evitar que vuelva a repetirse una situación como la de Málaga, donde la sede inaugurada en 2007 se quedó pequeña poco después de abrir sus puertas. Por ello, las nuevas infraestructuras judiciales se están planificando con una visión de futuro, con capacidad de crecimiento y reserva de espacio.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y la presidenta de la de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz. / L. O.

Los juzgados de Málaga han crecido en los últimos 20 años

La falta de espacio en la Ciudad de la Justicia de Málaga se ha agravado con el aumento de órganos judiciales en las últimas dos décadas. Según ha detallado Nieto, en este tiempo se han creado 19 órganos judiciales nuevos y cinco plazas de magistrados en el partido judicial de Málaga, que actualmente cuenta con 84 unidades judiciales y nueve secciones de la Audiencia Provincial.

La estructura del edificio actual, con largos pasillos y amplias zonas de transición, deja además espacios poco aprovechables, lo que ha obligado a la Junta a realizar diversas actuaciones de reorganización para ganar superficie útil.

Actuaciones de la Junta en la actual Ciudad de la Justicia

En la actual legislatura, la Consejería ha impulsado medidas para optimizar al máximo los casi 70.000 metros cuadrados del complejo actual. Entre ellas, el traslado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al edificio histórico del TSJA en Muelle Heredia y la adaptación de la antigua cafetería en desuso de la Ciudad de la Justicia para acoger a los colegios profesionales.

Estas medidas han permitido liberar alrededor de 2.000 metros cuadrados para varios órganos y nuevos servicios, como el Servicio de Mediación Penal (SEMPA). En total, la Junta ha invertido 821.147,58 euros en actuaciones en la Ciudad de la Justicia de Málaga, incluidas mejoras en el Instituto de Medicina Legal, donde se ha creado una sala de gran capacidad y se han mejorado accesos y sistemas de refrigeración.

Adaptación a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia

En los últimos meses también se ha llevado a cabo una reorganización interna para implantar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, con funcionarios que trabajan en secciones y servicios comunes.

El nuevo edificio estará adaptado desde su diseño a esta nueva estructura organizativa, con espacios abiertos, flexibles y versátiles. Nieto ha defendido que la nueva infraestructura permitirá disponer de superficie suficiente para que no existan “excusas” a la hora de crear nuevas plazas judiciales en una capital como Málaga, marcada por su crecimiento demográfico y económico.

De hecho, ha señalado que el Ministerio de Justicia ha planteado crear este año 13 nuevas plazas judiciales en Málaga, aunque la Junta de Andalucía y el TSJA consideran necesario elevar esa cifra hasta 23 plazas más para corregir el déficit existente.

El apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la Audiencia Provincial

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el compromiso de la Junta con la ampliación de la Ciudad de la Justicia, recordando que el complejo fue en su día un gran edificio, pero que pronto se quedó pequeño “por el dinamismo de Málaga”. El regidor ha destacado además el papel de esta infraestructura en la transformación y dinamización de Teatinos, una zona que también concentra el campus universitario y una elevada demanda de aparcamiento, para la que el Ayuntamiento habilitó una parcela.

De la Torre ha defendido la necesidad de una Justicia dotada de todos los medios y ha pedido al Ministerio que incremente también la planta judicial de Málaga para hacer frente a la carga de trabajo, especialmente en macrocausas de gran complejidad.

Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, ha agradecido a la Junta que atienda una demanda “muy necesaria” ante la falta de espacio de la actual sede judicial, una carencia que, según ha recordado, quedó en evidencia poco tiempo después de su apertura y que limita el crecimiento de los órganos judiciales de la capital.