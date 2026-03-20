Los hosteleros de Málaga creen que la Semana Santa "no va a ser tan mala" por la falta de AVE

El sector turístico sigue valorando la falta de AVE en Semana Santa. Ahora, el presidente los Hosteleros de Andalucía y de Málaga, Javier Frutos, en contra de los pronósticos del sector dice que "indudablemente" la Semana Santa en Málaga este año "va a ser distinta a la del pasado por la falta de comunicación de AVE directo", aunque ha confiado en que "no sea tan mala como parece que se está diciendo.

Además, ha vuelto a pedir "celeridad" y "que se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible" para que el AVE directo en Málaga se restablezca "cuanto antes".

Frutos, en declaraciones en Canal Sur TV recogidas por Europa Press, ha incidido en que la falta de AVE directo y sus consecuencias están dejando unas pérdidas que, a su juicio, "son incalculables".

"Ahora mismo no tenemos noción de saber hasta qué punto van a llegar las pérdidas que tenemos con una de las arterias principales de comunicación, como es el AVE en Málaga", ha señalado.

Ha agregado, además, que esta situación se viene notando desde "el fatídico accidente de Adamuz", sobre todo en el segmento de visitantes congresuales, congresos profesionales, viajes entre semana y turismo de negocios, además del turista de fin de semana, cuyo comportamiento ya se ha dejado sentir en estos primeros meses.

En este sentido, ha recordado que en Semana Santa "el 60% de turistas que vienen a Málaga es nacional" y que una gran parte de ellos "venían en AVE".

No obstante, ha expresado su deseo de que "el impacto no sea mayor" y ha subrayado que "Málaga es lo suficientemente atractiva como para coger transportes alternativos", aunque ha insistido en que "el AVE para nosotros es una arteria básica y principal" y que necesitan que "se restablezca cuanto antes".

Soluciones

Preguntado por qué solución ven al problema de cara a la Semana Santa en Málaga, teniendo en cuenta que comerciantes de la zona de la estación de trenes hablan de pérdidas y que distintos eventos también se han visto afectados, Frutos ha admitido que "la solución a día de hoy es verdad que es complicada". Aun así, ha apuntado que "se están en negociaciones con el aeropuerto" y que "se van a fletar más aviones".

"Tenemos un aeropuerto internacional de primer nivel" y eso, según ha dicho, ayudará a "paliar esta falta de transporte". También ha recordado que muchos visitantes llegarán por carretera y que "seguimos teniendo AVE hasta Antequera", lo que considera otra de las fórmulas para llegar hasta la capital malagueña.

Frutos ha reconocido que hay zonas especialmente perjudicadas, y ha puesto como ejemplo todo el entorno de Vialia, donde se ubica la estación María Zambrano de Málaga, un área en la que "se está notando mucho" y donde la situación, ha dicho, "es más dramática, quizá, que en el resto".

Al respecto, ha insistido en que la afectación "está siendo grande" y ha reiterado que lo que necesitan es "celeridad" y que "se pongan los medios humanos y técnicos lo antes posible a reparar esta vía".

Sobre una posible bajada de precios para incentivar la llegada de turistas, Frutos ha señalado que "ahora mismo no valoramos ni la bajada de precio ni la subida de precio", ya que, en su opinión, lo prioritario es que "se pueda trabajar cuanto antes".

En esa línea, ha vuelto a defender que "la Semana Santa no va a ser tan mala como se está pintando" y ha añadido que "tampoco tenemos que rehuir de que el visitante venga". Además, ha destacado que "va a hacer buen tiempo", algo que, según cree, puede favorecer la llegada de última hora del visitante y afectar "en positivo a Málaga".

Así, ha confiado en que la ciudad viva una Semana Santa que, aunque será "distinta a la del año pasado por la falta de comunicación de AVE", finalmente "no sea tan mala como parece que se está diciendo".

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Por último, ha valorado que Málaga tiene "el suficiente atractivo", aunque ha admitido que puede haber "bajadas de contrataciones", ya que los empresarios deberán actuar con mayor prudencia para garantizar la viabilidad de sus negocios. Aun así, espera que las reservas de última hora, impulsadas por el buen tiempo y por las distintas alternativas de llegada, permitan que la ciudad reciba bastantes visitantes, como viene siendo habitual.