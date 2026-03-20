Los malagueños podrán usar la tarjeta sanitaria virtual de la Junta en las farmacias a partir del jueves

Desde el próximo jueves, los andaluces ya podrán utilizar la Tarjeta Sanitaria Virtual en las farmacias. Los ciudadanos podrán usar sus teléfonos móviles para mostrar recetas y obtener medicamentos en los establecimientos a través de tres aplicaciones: Carpeta Ciudadana, ClicSalud+ y Salud Andalucía. La Junta avanza en su estrategia de transformación digital, de hecho, el martes firmarán una colaboración con 17 proyectos tecnológicos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha confirmado en la mañana de este viernes --en la visita a una farmacia de la Avenida de la Constitución de Sevilla-- que la tarjeta virtual estará disponible ya el próximo jueves 26 de marzo. "Damos un paso de gigante hacia la revolución digital y seremos los primeros en hacerlo en toda España", aseguraba el consejero.

Los usuarios podrán presentar tanto la tarjeta física como hasta ahora o, en cambio, optar por mostrar un código QR dinámico de alta seguridad que estará disponible para su descarga inmediata a través de la Carpeta Ciudadana, ClicSalud+ y Salud Andalucía. "Se acabó la obligación de llevar el plástico", destacaba Sanz. En principio, no hará falta actualizar estas plataformas en los móviles para acceder el jueves al nuevo servicio que, por cierto, ha contado con la colaboración de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) dependiente de la propia Junta.

La Consejería de Sanidad ha matizado que la nueva herramienta se podrá usar en otras comunidades autónomas según vayan incorporando esta funcionalidad en sus respectivos sistemas sanitarios regionales. Antonio Sanz ha subrayado igualmente el papel de la aplicación Carpeta Ciudadana para los trámites sanitarios cotidianos: "Ya no es el ciudadano el que persigue a la administración, ahora es el propio servicio el que le remite información constante".

Disponer de una app única para las gestiones del SAS

La Junta de Andalucía sigue en su estrategia de impulso digital del SAS. De hecho, recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado invertir 316 millones de euros --en el marco de la Estrategia de Salud Digital 2030 (ESDA)-- para la relación con proyectos digitales. Entre las principales metas de la Consejería de Sanidad está integrar todas las aplicaciones existentes hasta ahora --como Salud Andalucía, Salud Responde y aviSAS-- en una única para facilitar trámites al ciudadano.

Además, se encuentran trabajando en la sustitución de los mensajes del SAS a través de SMS por un canal de WhatsApp. El fin es adaptar los sistemas de comunicación a las nuevas dinámicas de uso de los ciudadanos en el siglo XXI. "Las citas por SMS han quedado un tanto anticuadas", destacaba el consejero Sanz. Respecto a la implementación de la inteligencia artificial en el Servicio Andaluz de Salud, ha recordado la licitación para extender el pilotaje a través de IA de las 32 unidades de cáncer de mama que existen en los hospitales públicos de Andalucía.

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De este modo, activarán la Sala Virtual de Espera, "un sistema innovador" para picos de alta demanda y garantizar que el portal ClicSalud+ y la Ventanilla Electrónica del Profesional (VEC) "nunca se caigan", ha destacado la Consejería. Igualmente, han señalado la implementación del Distrito Sanitario Virtual para ofrecer alternativas a los ciudadanos cuando no haya citas en su centro de salud de referencia.