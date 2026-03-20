El Mercado del Queso vuelve a Torre del Mar este domingo: habrá 50 puestos con los mejores vinos, artesanía y quesos de todas las especialidades

Torre del Mar se convertirá este domingo en el paraíso del queso y el vino malagueño con la 14 edición del Mercado de Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía, que se celebrará en el municipio costero con 50 puestos de productos gastronómicos y artesanía, además de diversas actividades.

El Paseo de Larios de Torre del Mar será el lugar escogido para celebrar esta actividad que desarrollará su programa de actividades de 10.00 a 18.00 horas y que espera reunir a vecinos y visitantes en torno a los mejores productos de la Axarquía.

Queso de cabra malagueña y vinos de la Axarquía en este mercado

Así, el queso de cabra malagueño y los vinos de la Axarquía serán los grandes protagonistas de este evento que se ha convertido en una cita gastronómica imprescindible de la provincia, en la que se reúnen productos locales de mayor calidad junto a un diverso programa de actividades paralelas.

En el medio centenar de puestos que conformarán este gran mercado alimenticio, los visitantes podrán encontrar tanto espacios dedicados a la comida, como a la artesanía y a asociaciones, que podrán exhibir su trabajo.

Moclinejo, pueblo invitado en esta edición del mercado de Torre del Mar

Además, como ya ocurrió en la edición anterior, este evento volverá a centrarse en un municipio diferente de la comarca con el fin de estrechar lazos entre Vélez-Málaga, Torre del Mar y toda la Axarquía.

En esta ocasión, el pueblo escogido e invitado para esta edición ha sido Moclinejo, que exhibirá y promocionará sus productos, gastronomía y patrimonio histórico, además de ofrecer degustaciones de los bocados más representativos.

Fiesta de Viñeros y productos de Portugal en el mercado gastronómico

Durante la jornada, Moclinejo también mostrará sus principales festivales y eventos culturales y agrícolas, como la Fiesta de Viñeros, una de las celebraciones más antiguas de la región y estrechamente vinculada a la tradición vinícola local.

De igual modo, en el Mercado de Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía también tendrá presencia una empresa de Portugal, que mostrará productos típicos del país, especialmente sus dulces tradicionales.

Taller infantil de elaboración de queso en Torre del Mar

Entre la amplia oferta gastronómica y de ocio que ofrecerá este domingo el mercado, destaca también el taller de elaboración de queso para niños.

Mediante esta actividad, los más pequeños podrán hacer queso con sus propias manos, una actividad para la que será necesario inscribirse en el mismo mercado a las 11.30 horas junto a la Heladería Ana Garrigós.