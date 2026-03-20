El precio de viajar a Málaga en Semana Santa: los vuelos se disparan hasta casi 400 euros

La falta de AVE entre Málaga y Madrid durante la Semana Santa está provocando un importante cambio en los planes de viaje de miles de usuarios, que se ven obligados a buscar alternativas para desplazarse entre ambas ciudades en uno de los periodos con más movilidad del año. Y entre todas las opciones, el avión se ha convertido en la vía más rápida, pero también en la más cara.

Hasta ahora, quienes optan por viajar en tren deben continuar su trayecto hasta Antequera y, una vez allí, completar el recorrido hasta Málaga en autobús si viajan con Renfe. En el caso de algunas compañías low cost, la parada alternativa está en Córdoba. Este escenario ha disparado la demanda de vuelos y, con ella, también los precios.

La conexión aérea entre Madrid y Málaga se está cotizando a precio de oro en los días clave de la Semana Santa. Para el Viernes de Dolores, un billete de ida Madrid-Málaga en clase turista alcanza los 348 euros.

Los horarios de primera hora de la mañana figuran entre los más solicitados y en algunos casos ya no quedan plazas en las tarifas más económicas.

El Jueves Santo y el Viernes Santo serán las jornadas de mayor presión en las conexiones entre Málaga y Madrid, al coincidir con los días festivos y el gran puente de Semana Santa en buena parte del país. Lejos de abaratarse, los billetes siguen subiendo en esas fechas. Los precios se mueven entre los 306 y los 328 euros.

La vuelta de Málaga a Madrid tampoco baja de precio

El regreso tras la Semana Santa tampoco da tregua al bolsillo. El Domingo de Resurrección, los vuelos de Málaga a Madrid no bajan de los 241 euros, con otras alternativas que ascienden a 318 y 338 euros.

Aun así, en algunos horarios concretos sí aparecen opciones algo más asequibles. Para el Viernes Santo, por ejemplo, hay billetes desde 98 euros, además de otras tarifas por 163 euros. Conforme avanza el puente y se acerca el Domingo de Resurrección, también pueden encontrarse algunos vuelos desde 76 euros, aunque su disponibilidad es limitada.

Air Europa también eleva precios en los días festivos

La otra compañía que opera esta conexión es Air Europa, que también registra precios muy elevados para estas fechas. En el caso de los trayectos desde Madrid a Málaga, el Viernes de Dolores los precios se sitúan en 376 euros y 286 euros en las opciones más económicas disponibles.

Para el Jueves y Viernes Santo, los billetes más baratos se sitúan en 138 y 219 euros, mientras que para viajar el Domingo de Resurrección hacia Madrid hay tarifas de ida desde 129 euros y otras en torno a 141 euros.

El encarecimiento de los vuelos no termina con el fin de la Semana Santa. Una vez pasado el puente, las tarifas siguen altas debido a que el Lunes de Pascua continúa siendo festivo en algunos territorios, lo que prolonga los desplazamientos hasta esa jornada.

Así, para el 6 de abril, los vuelos entre Málaga y Madrid siguen moviéndose en una horquilla elevada, con precios desde 186 euros en la opción más barata y hasta 338 euros en otras alternativas.

Iberia mantiene varias frecuencias diarias entre Málaga y Madrid

En plena incidencia ferroviaria, Iberia mantiene su operativa habitual entre Málaga y Madrid, con tres vuelos diarios en esta ruta. Desde Málaga hacia Madrid, las salidas se sitúan en torno a las 09.10, 13.55, 17.35 y 18.40 horas, según el día. En sentido contrario, desde Madrid a Málaga, opera vuelos en torno a las 07.15, 11.25 y 15.40 horas.

Por ahora no han establecido una tarifa fija de 99 euros como hace unas semanas ante la suspensión del AVE ni se ha activado un plan especial que redoble sus frecuencias.