Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora

La suspensión del AVE directo Málaga - Madrid es el perejil de todas las salsas de la actualidad malagueña. Entre tanta polémica, este viernes, en un comunicado de prensa remitido a los medios, Renfe ha explicado que lleva estudiando varias soluciones desde que se produjo el corte en Álora por la caída de un muro de contención, que sepultó las vías ferroviarias, con el objetivo de "restablecer y mejorar la operativa del servicio".

La empresa pública ha detallado que, principalmente, esas medidas son mediante dos opciones que están sobre la mesa. Una es realizar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) por la vía convencional en tren, en lugar de autobús, lo cual requiere un transbordo en Antequera; y la otra, realizar un servicio especial que con material de rodadura desplazable pudiera hacer Málaga-Antequera por vía convencional y luego ir por la línea de alta velocidad. Soluciones que también "se enfrentan a diversas limitaciones operativas", han remarcado. Por un lado, la indisponibilidad de trenes debido a que hay unidades que han quedado inmovilizadas tanto en Algeciras como en Málaga por motivo de los cortes de estas líneas por el temporal.

Trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad en Álora / Álex Zea

Y también la indisponibilidad de trenes dado que el taller de Málaga AV ha quedado aislado y eso ha obligado a redistribuir la flota en otros talleres, y a elevar los períodos de mantenimiento y kilometraje de los trenes. Asimismo, es necesario formar y habilitar maquinistas para el tipo de material y el tramo de vía que actualmente no lo están.

De igual modo, han señalado que, aunque todas estas líneas y los trabajos necesarios se están estudiando, la operativa, hoy en día, no es posible realizarla. Por último, han señalado que cuando Renfe pueda disponer de una operativa para mejorar la oferta actual lo comunicará. Asimismo, han recordado que Renfe es el único operador que ofrece servicio ofertando más de 3.000 plazas diarias y que realiza un transporte alternativo.