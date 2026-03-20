Ropa vintage a 10 euros en Fuengirola: el Hotel Las Palmeras acoge un mercadillo gigante este fin de semana

Prendas únicas a bajos precios. Esto es lo que ofrece el mercadillo de ropa de segunda mano que se instala desde este viernes y durante todo el fin de semana en el Hotel Las Palmeras de Fuengirola, en el que los asistentes podrán adquirir ropa vintage por apenas 10 euros.

"Todas las tallas y reposición constante durante los tres días", prometen desde Jaleo Village, el negocio de ropa vintage que ya ha abierto en el municipio costero este mercadillo cuya entrada será completamente gratuita.

Ropa deportiva, cuero, militar y prendas de marca en Málaga

Así, durante este viernes, sábado y domingo, los asistentes podrán acceder a prendas de segunda mano de marcas como The North Face, Burberry, Lacoste, Nike o Tommy Hilfiger a un precio único de 10 euros.

Durante estos tres días, en horario de 11.00 a 21.00 horas, los asistentes podrán encontrar desde ropa deportiva a chaquetas de cuero, equipamiento de moto, ropa militar, gabardinas, jerseys, pantalones y toda clase de artículos.

Todos estos productos, sin importar su marca o composición, se podrán adquirir a un precio único de 10 euros en este mercadillo para el que no será necesario pagar ningún tipo de entrada.

Cómo funciona el acceso al mercadillo de segunda mano en Fuengirola

Tal y como señalan desde la propia organización, este mercadillo funcionará por turnos de 30 minutos, en los que entrarán a la tienda pequeños grupos de entre 5 y 10 personas para ver las prendas y escoger sus favoritas.

"Al terminar cada turno, mientras la gente paga, reponemos", señalan desde Jaleo Village, que asegura que esta medida permite que todos los asistentes puedan disfrutar de mercancía "recién sacada".

Y para quienes no quieran hacer colas, el negocio ha puesto en marcha una opción de entrada "VIP" desde 3 euros, que permite entrar una hora antes al evento, a las 10.00 horas, además de poder saltarse la cola en cualquier momento.