La textil malagueña Mayoral cierra 2025 con 352 millones de facturación, un 4% menos, por el descenso en ventas internacionales

El grupo textil Mayoral cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 352 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, debido a la disminución de ventas en mercados internacionales y a un ejercicio marcado por medidas orientadas a la eficiencia operativa, optimización del stock y contención del gasto. La compañía malagueña ha alcanzado, a cierre del ejercicio, un total de 382 puntos de venta físicos, entre establecimientos propios y franquicias, y consolida su presencia en el canal retail.

Mayoral está presente en 100 países y cuenta con filiales propias en 23 mercados. Dispone de una red de 200 agentes de ventas, 380 tiendas propias y franquicias y más de 9.000 clientes en todo el mundo, además de operar su canal de venta online en una veintena de mercados.

En términos netos, la marca Mayoral ha incrementado en 17 sus puntos de venta durante el año, según los datos facilitados a Efe por parte de la compañía.

Nueva línea infantil 'Boston Kids'

En el canal 'B2B' (negocio a negocio), el ejercicio ha sido "clave" para su impulso, que se ha visto marcado por el inicio de la expansión internacional de la marca de moda masculina Boston en el canal al por mayor, con presencia en veinte países y con el objetivo, a medio plazo, de alcanzar los cuarenta mercados.

Instalaciones de Mayoral en el barrio de Intelhorce en Málaga. / Álex Zea

Además, se ha lanzado la línea infantil 'Boston Kids', que desde principios de 2026 se comercializa en 80 países a través de todos los canales del grupo, como son venta al por mayor, retail, propio, franquicias internacionales y comercio electrónico.

En moda femenina, se desarrolló durante 2025 la nueva marca BRIA, cuyo lanzamiento oficial ha tenido lugar el 3 de marzo. La enseña comienza su actividad con diecisiete puntos de venta físicos en España y un canal online propio.

La marca BRIA reemplaza a la anterior marca 'Hug & Clau', dentro de la estrategia de racionalización y fortalecimiento de la colección de enseñas del grupo.

Expansión internacional

En el ámbito internacional, el grupo cierra 2025 con 23 franquiciados que operan 41 puntos de venta en 25 países, tras la apertura de cinco nuevas tiendas en Estonia, Guatemala, Israel, Jordania e Islandia.

Asimismo, la compañía mantiene presencia directa en 23 países a través de filiales propias, reforzando su estructura internacional con la inauguración de su filial comercial en Marruecos.

Esta nueva apertura se suma a la filial de producción ya operativa en el país, que celebrará su 30 aniversario en la primavera de 2026, lo que consolida la trayectoria industrial y comercial del grupo en el mercado marroquí.

Gestión del residuo textil

El grupo textil ha alcanzado en 2025 el objetivo de que el 60% de sus colecciones contengan tejidos y procesos más sostenibles. Además, más del 50% del algodón utilizado por la compañía es de origen sostenible, orgánico o reciclado.

Durante el ejercicio, Mayoral también se adhirió a RE-VISTE, la principal alianza para la gestión del residuo textil y de calzado en España, lo que refuerza su compromiso con la economía circular y la gestión responsable del final de vida del producto.

Grupo Mayoral se dedica al diseño, fabricación, comercialización y distribución de moda infantil bajo las marcas Mayoral y Abel & Lula, y de moda para adultos con Boston y BRIA.