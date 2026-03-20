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Economía

El turismo de interior de la Costa del Sol creció un 3,9% en 2025

El impacto económico en pueblos de la provincia ascendió en un 4,2% más que en 2024 y contribuyó a la creación de un 5,5% más de empleos

Francisco Salado, en rueda de prensa

Francisco Salado, en rueda de prensa / L.O

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

El turismo de interior está de moda. La Diputación de Málaga estima que el pasado 2025 la provincia tuvo un incremento de turistas del 3,9% respecto al año anterior. Un crecimiento que ha generado un impacto económico de 1.867,7 millones de euros, un 4,2% más que en 2024 y que además ha contribuido a la creación de 19.738 empleos. En total, un 5,5% más.

Uno de los segmentos con mayor crecimiento es el turismo rural. De los cerca de 1,5 millones de viajeros alojados en el interior, 177.600 optaron por casas rurales, lo que supone un incremento del 25,3% respecto a 2024. Estas estancias generaron 951.000 pernoctaciones, un 26,2% más, situando a la provincia como referente en Andalucía, con el 43% de los viajeros en alojamientos rurales.

La oferta de alojamiento también continúa en expansión, con un total de 70.266 plazas en el interior, un 6,2% más que el año anterior. Las comarcas de la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía concentran más del 70% de la oferta de alojamiento en el interior de la provincia de Málaga.

Además, según el Observatorio Turístico de la Costa del Sol, el 25,2% de los turistas que llegaron a Málaga-Costa del Sol visitaron el interior de la provincia, lo que se traduce en una estimación de 3,7 millones de excursionistas.

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga ha subrayado que los resultados del turismo de interior han sido incluso superiores a los del conjunto del sector turístico en la provincia. “Si el balance general de 2025 fue extraordinariamente positivo, en el turismo de interior los resultados son incluso mejores”, ha afirmado durante su intervención.

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Salado ha destacado el papel del turismo de interior como una "herramienta" para el desarrollo territorial. El líder provincial ha asegurado que estas cifras contribuyen a generar empleo, aumentar la riqueza de Málaga y a "fijar población" en los municipios que luchan contra la despoblación.

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