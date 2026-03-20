Un vecino de Málaga lleva 21 años peleando por el traslado de la EBAR del Jaboneros, construida en zona verde

En 2022 la Justicia volvía a dar la razón a Manuel Hijano, vecino de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del Jaboneros, y dejaba sin efecto la disposición municipal de 2018, por la que el Ayuntamiento de Málaga desestimaba revisar de oficio las resoluciones que permitieron poner en marcha la EBAR.

El equipamiento municipal se construyó pese a encontrarse en una zona verde y, por otro lado, en terrenos de la administración central, en concreto, del actual Ministerio de Transportes, entonces de Fomento, que denunció la actuación y abrió por ello a Emasa tres expedientes sancionadores.

La petición de revisión de oficio permite a los ciudadanos que una administración declare la extinción de un acto dictado por ella, cuando existe un vicio de nulidad. A este respecto, fuentes jurídicas próximas al caso remarcan que «no se puede permitir que la administración se aparte de la ley, construya en zona verde y no pase nada, cuando si lo hace un particular va a la cárcel».

Manuel Hijano, en la terraza de su casa con la EBAR del Jaboneros detrás. / Arciniega

La segunda inadmisión

Sin embargo, como explican estas fuentes, el cumplimiento de la sentencia firme, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, se tradujo por el Ayuntamiento en «darle trámite, y el trámite ha sido volver a inadmitir la revisión de oficio por otro motivo».

Por todo ello, Manuel Hijano, cuyo chalé linda con la estación y además de ruidos y malos olores ha sufrido dos veces la llegada de aguas fecales a su vivienda, ha presentado un segundo contencioso-administrativo, en el que pide, por segunda vez, la revisión de oficio que anule la instalación de esta EBAR en zona verde.

«El contencioso está muy avanzado, la jueza nos ha pedido las conclusiones hace nueve o diez meses y estamos a la espera de sentencia», resume Manuel Hijano.

Otra vista de la EBAR del Jaboneros y el chalé de Manuel Hijano, en la avenida de Salvador Allende. / La Opinión

Con anterioridad, en 2015, el TSJA admitió parcialmente un contencioso de este vecino de El Palo, que obligó al Ayuntamiento a recalificar la parcela como zona verde, pues a raíz del PGOU de 2011, el Consistorio la había calificado como sistema técnico.

Para el tribunal, la decisión municipal de construir en zona verde estaba «insuficientemente motivada, cuando no incursa en la desviación de poder». Por este motivo, el Ayuntamiento se vio obligado a volver a calificar los terrenos como zona verde, un triunfo simbólico de este vecino, pues la EBAR sigue sin moverse.

Y eso que, ya en 2009 el Defensor del Pueblo dio la razón a Manuel Hijano. Este pronunciamiento, a su vez, motivó un escrito del alcalde, Francisco de la Torre, quien comunicó a este vecino que daría instrucciones para trasladar la estación «lo antes posible». Han pasado 17 años desde entonces.

Vista posterior de la zona verde de Fomento, con la EBAR del arroyo Jaboneros. / A.V.

Por otra parte, han sido innumerables las mociones aprobadas por unanimidad que instan al Ayuntamiento al traslado de la EBAR; pero a la hora de la verdad, el propio Consistorio prolonga la situación en los juzgados de un equipamiento que llegó incluso a la Unión Europea , de nuevo por medio de este vecino, al haber sido costeado, en un 80 por ciento, con fondos europeos. La contestación de la Comisión Europea, en 2022, fue que cerraban el procedimiento, ante la falta de sentencia judicial.

A la espera de una nueva sentencia, las mismas fuentes jurídicas se preguntan si el Consistorio reservará espacio para la EBAR en la futura reforma del paseo marítimo de El Palo, si un juez, finalmente, diera la razón de forma definitiva a Manuel Hijano.

Trabajos de mantenimiento en la EBAR del Jaboneros. / La Opinión

¿Cuándo se construyó?

En la fecha de construcción discrepan el Ayuntamiento y este vecino. En declaraciones a La Opinión en 2021, el concejal de Urbanismo Raúl López sostenía que se construyó «entre 1988 y 1992, con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Sur, por lo que lo que se hizo en 2005 fue una ampliación de instalaciones preexistentes».

Manuel Hijano, por contra, sostiene que se levantó en 2005 y lo que se construyó, también en zona verde, a finales de los 80, fue una «caseta vacía», lo que explica que «ni el Ayuntamiento ni Emasa han presentado una sola factura de gastos de mantenimiento desde 1992 a 2004 porque no existía la EBAR, sino la casetilla sin uso», informan las mismas fuentes jurídicas.

Lo que sí es irrefutable es que Manuel Hijano lleva 21 años luchando por el traslado de las instalaciones y 9 años reclamando la revisión oficio.

La EBAR, entre el arroyo Jaboneros y el chalé de Manuel Hijano. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales indicaron ayer que ningún pronunciamiento administrativo o judicial pone en duda la «legalidad de la EBAR», tan solo «el trámite que se había seguido para la modificación de l PGOU.

«El propio tribunal lo ratificó en el incidente de ejecución de sentencia, en el que denegó la petición de declarar su ilegalidad y su demolición», precisaron.

Las mismas fuentes remarcaron que «la sentencia no obliga al traslado de la EBAR y el Ayuntamiento la ha ejecutado en sus términos».