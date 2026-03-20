Vox propone 50 conexiones aéreas directas diarias entre Madrid y Málaga en Semana Santa para compensar el corte del AVE

Vox ha propuesto este jueves la activación urgente de un plan aéreo especial que permita habilitar 50 conexiones directas diarias adicionales entre Madrid y Málaga con motivo del incremento extraordinario de la demanda de viajeros durante la Semana Santa y la insuficiencia actual de la conexión ferroviaria de alta velocidad para absorber ese volumen de desplazamientos.

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha defendido la necesidad de que las administraciones competentes articulen una respuesta excepcional y eficaz que garantice la movilidad entre ambas ciudades en unas fechas de máxima afluencia turística y económica para la provincia.

Vox propone que este plan aéreo especial arranque el próximo viernes 27 de marzo y finalice el 6 de abril con 50 vuelos directos adicionales a un precio máximo de 50 euros por trayecto.

"El Gobierno debe compensar a Málaga"

“Málaga no puede permitirse quedar limitada en su conectividad con Madrid en uno de los momentos de mayor movimiento del año. Si existe una demanda real y acreditada, las administraciones deben actuar con agilidad y poner en marcha un plan extraordinario que refuerce las conexiones directas entre ambas ciudades”, ha señalado Sevilla.

Vox ha recordado que la pasada Semana Santa el AVE entre Málaga y Madrid movió a 75.000 personas, una cifra que evidencia la enorme presión de viajeros que soporta este corredor en periodos festivos y de alta ocupación. A ello se suma que, según los datos manejados, en 2025 se registraron entre 8.000 y 12.000 viajeros diarios en AVE entre Madrid y Málaga, lo que confirma que se trata de una de las conexiones estratégicas más importantes para la provincia.

Además, Antonio Sevilla ha subrayado que el Aeropuerto de Málaga sí dispone de capacidad para responder ante situaciones de alta demanda. "En temporada alta, el aeropuerto de Málaga llega a operar en torno a 60 conexiones diarias con Reino Unido, su principal mercado internacional. Eso demuestra que, cuando existe demanda, también existe capacidad real de reacción aérea. Lo que hace falta es voluntad política para priorizar Málaga y garantizar su conectividad nacional”, ha afirmado.

"Es hora de que el Gobierno asuma sus responsabilidades y compense a Málaga haciéndose cargo del coste del plan aéreo especial que proponemos desde VOX", ha añadido.

Precedentes europeos

Desde Vox se insiste en que esta petición no es una propuesta improvisada, sino una medida respaldada por precedentes europeos de intervención pública en materia de transporte ante situaciones excepcionales como fue la erupción del volcán Eyjafjallajökull, que provocó el colapso del tráfico aéreo en Europa. Entonces distintos gobiernos coordinaron planes extraordinarios de transporte alternativo, aéreo, ferroviario y terrestre, con el fin de garantizar la movilidad urgente.

"Si en Europa se han articulado respuestas extraordinarias ante crisis de movilidad, aquí también debe actuarse con previsión y determinación cuando una provincia como Málaga afronta un cuello de botella evidente en una conexión esencial con Madrid", ha concluido el presidente de Vox Málaga.