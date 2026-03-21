La falta de AVE Madrid-Málaga desploma de media un 26% las reservas hoteleras en Semana Santa y apunta a pérdidas millonarias

La interrupción de la conexión directa de AVE entre Madrid y Málaga, provocada por los trabajos de reparación del talud derrumbado hace un mes y medio en Álora, ya deja consecuencias en uno de los momentos más sensibles para el sector turístico malagueño. En plena campaña de Semana Santa, la incidencia ha coincidido con una caída media del 26% en las reservas hoteleras, la paralización de los contratos de refuerzo vinculados a la temporada alta y unas previsiones que apuntan a pérdidas millonarias en la Costa del Sol.

Álex Zea

La situación ha encendido la preocupación en el principal motor económico de la provincia. La falta de una conexión considerada clave para el turismo nacional, tanto por la capacidad de plazas como por precio y comodidad, irrumpe además en la antesala del verano, cuando el sector comienza a medir el pulso de la demanda de los próximos meses. La ausencia de ese enlace directo con Madrid, uno de los mercados de referencia para Málaga, agrava la incertidumbre en un momento estratégico para hoteles, empresas turísticas y negocios ligados a la actividad vacacional.

Pérdida de competitividad

Con los precios del avión disparados en la ruta Madrid-Málaga por una oferta escasa frente a la demanda actual y un plan alternativo de Renfe que combina tren hasta Antequera y desde allí autobús a Málaga, los empresarios temen un trasvase de viajeros hacia destinos competidores.

Zona en Álora en la que los desprendimientos de tierra obligan al corte de la vía / L.O.

En los últimos días, las potenciales pérdidas por un menor volumen de visitantes han supuesto una 'guerra de cifras' y han avivado la tensión política entre el Gobierno central e instituciones gobernadas por el PP como la Junta de Andalucía o la Diputación de Málaga.

El último plazo dado por el gestor ferroviario Adif para la recuperación del tráfico de alta velocidad en el tramo de Álora, a finales de abril, ha frustrado las expectativas del sector turístico, que ha visto como se desplomaban las reservas para Semana Santa, una de las fechas del año de mayor ocupación, aunque el descenso no afecta a todos por igual.

La Estación María Zambrano está viendo cómo la llegada de viajeros a Málaga es cada vez menor / Álex Zea

Ajustes de precios y última hora

La patronal hotelera Aehcos ha observado una caída de la demanda del 26% de media, que supera el 30% en Málaga. Esta ciudad es la más afectada por la incidencia ferroviaria, y en menor medida otros municipios con un mayor peso del turismo internacional, que llegan mayoritariamente por el aeropuerto.

"Ahora en Málaga se están bajando los precios porque no se está llenando a la velocidad de otros años", reconoció este jueves en un foro el presidente de la asociación, José Luque. Además, ha aumentado la dependencia del canal de última hora.

En las agencias de viajes, los problemas en la movilidad ferroviaria han acrecentado la incertidumbre derivada del conflicto bélico en Oriente Medio, el cual ha motivado numerosas cancelaciones.

Aehcos ha observado una caída de la demanda del 26% de media, que supera el 30% en Málaga / Álex Zea

"No es la debacle"

La ausencia de normalidad ferroviaria "hace daño, pero no estamos en una isla", ha dicho a EFE el presidente de Agencias de Viajes Asociadas de Andalucía (Aedav), Sergio García, quien ha incidido en que sigue siendo posible llegar a Málaga en avión, coche o en tren, "aunque con incomodidad" por el mayor tiempo de viaje, de algo más de 4 horas, en el servicio ofrecido por Renfe (Iryo y Ouigo han cancelado temporalmente su operativa).

Debido a esta situación, ha pronosticado que "algo va a caer" el negocio en Semana Santa, pero "no es la debacle", y ve un mayor problema en el encarecimiento de costes que va a suponer la guerra.

Pese a la relevancia del AVE, la percepción del destino como "valor refugio" por su seguridad en un escenario de inestabilidad por la guerra en Irán puede impulsar la demanda internacional hacia zonas con buena conectividad aérea como la Costa del Sol y compensar en cierta medida la bajada de turistas españoles, ha sostenido García.

En las viviendas turísticas, donde el turismo nacional representa más del 60 % de la clientela en estas fechas, la afectación va por zonas: en el ámbito rural el impacto es prácticamente nulo, en el litoral se observa una bajada de uno o dos puntos respecto al pasado año y en la capital, se sitúa ahora un 15 % por debajo de 2025.

Las contrataciones se van a ver perjudicadas durante la Semana Santa / l.o.

La situación se está "empezando a normalizar" y en la ciudad de Málaga el descenso "no es tan impactante como al principio", ya que entran reservas de última hora y los precios están "manteniéndose, solo un poco por debajo", ha dicho a EFE el presidente de la patronal de alquiler vacacional AVVAPro, Juan Cubo.

Estos alojamientos se ven menos perjudicados que los hoteles por la falta de tren directo, al tener estancias más largas, ha explicado.

Menos contrataciones temporales

La menor actividad turística prevista tiene consecuencias en el empleo, puesto que la Semana Santa es "un pico potente" que "da colchón" para mantener los refuerzos en las franjas "valle" siguientes hasta mayo o junio, y con la incertidumbre estos contratos se han frenado, ha comentado.

Piden se incrementen los vuelos a Málaga como posible solución a la falta del tren AVE / Álex Zea

Según la consultora Randstad, Málaga sería la única provincia de España que bajaría en creación de empleo en Semana Santa respecto al año pasado, con un 3,7 % menos, ya que se ve "claramente afectada" por los problemas ferroviarios.

A raíz de esta crisis, la Diputación de Málaga y la Junta han exigido al Gobierno compensaciones económicas para los sectores afectados y diversos partidos políticos, como PP y Vox, han lanzado propuestas para mitigar su impacto en los viajeros y la economía.

Entre ellas figura la utilización de trenes de ancho variable, el uso de la línea convencional de Cercanías hasta Antequera para evitar el trasbordo de autobús o el aumento de frecuencias aéreas.

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