La falta de trenes dispara la demanda para alquilar autobuses y coches en Málaga

Las empresas que prestan servicios discrecionales de autobuses desde la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar han visto dispararse su demanda en los últimos días. Así lo han confirmado portavoces de las asociaciones del sector y han recordado que están en obras tanto las conexiones ferroviarias con Málaga a través del Guadalhorce como la vía que une Algeciras y Ronda.

En ambos casos está previsto que la normalidad no se recupere del todo hasta finales de año. En el caso de la ruta desde el Campo de Gibraltar, la medida ya estaba anunciada. En cuanto a las obras en el término municipal de Álora, como consecuencia de la caída de un talud de importantes dimensiones a principios de febrero, Adif ha avanzado esta misma semana que una de las vías está dañada y no podrá sustituirse hasta después del verano.

No obstante, la circulación por el término aloreño se empezará a recuperar de manera provisional y progresiva, después de la movilización pública que ha redoblado los esfuerzos para poder evitar mayores pérdidas en el segmento turístico de cara a Semana Santa o abril.

En general, todas las empresas dedicadas a proporcionar vehículos sin o con conductor a los turistas han crecido en peticiones desde primeros de febrero, por el elevado coste que alcanzan los vuelos desde Málaga. Es especial el crecimiento de los clientes que pretenden desplazarse en grupo hacia Sevilla o Córdoba, pero también a otros puntos de España.

No se atreve ningún portavoz a hablar de precios. Y es que el estallido este mes del conflicto bélico en Oriente Medio, con aumentos en los precios de los combustibles hasta de 50 céntimos, condiciona los presupuestos que a diario elaboran estas empresas.

Para la presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva), Ana María García, la incertidumbre en este apartado también «ha crecido exponencialmente».

«No sabemos cómo será el balance final de este periodo. Puede pensarse que en unas semanas en las que salimos de la temporada baja, sin trenes, hemos incrementado mucho nuestro trabajo. Pero por otra parte habrá que esperar a los recuentos a medio plazo, porque puede que también en esta coyuntura, en la que la inflación va a aumentar muchísimo, salvo que la guerra acabe muy pronto, las familias se resistan a viajar y opten por quedarse en casa», afirma.

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Ha habido cancelaciones incluso de congresos o jornadas técnicas, como consecuencia de que no hay trenes a Málaga. Y en otros casos se han mantenido los eventos, gracias al uso de coches compartidos con los que el coste de ir y volver a Madrid por carretera no pasaba de 50 euros por persona. En autobús regular, la cuantía incluso es inferior, sin llegar siquiera a los 20 euros por pasajero.