La historia de la fuente de los Cristos y el desconocido huerto franciscano

Nos cuenta el profesor Francisco Rodríguez Marín en su gran obra ‘Málaga conventual’, que con la desamortización de 1836 se demolió a comienzos de ese año el arco del convento franciscano de San Luis el Real, que daba a calle Carretería.

Al año siguiente, la huerta y el inmueble fueron adjudicados en subasta al todopoderoso Antonio María Álvarez, único postor, que aprovechó buena parte de los terrenos para hacer viviendas, una plaza de toros y los famosos Baños de Las Delicias; de los que todavía queda en pie el templete, dentro del veterano Garaje Las Delicias.

Parte del edificio franciscano se mantuvo en pie: hoy lo ocupa la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

La creencia

Quizás porque se encuentra pegada a los antiguos límites del convento, en Málaga existe la creencia de que la actual plaza de los Cristos es el único resto ‘verde’ de la antigua huerta franciscana, que ya fue vendida por los franceses durante la invasión napoleónica -y tras la derrota francesa, devuelta-.

Detalle del plano de Málaga de Rafael Mitjana de 1838. / La Opinión

Sin embargo, basta echar un vistazo al plano de Málaga de Rafael Mitjana de 1838 para constatar que la antigua ‘Huerta de Sn. Francisco’ (sic) estaba situada hacia el oeste, hasta la antigua cárcel, en dirección al Guadalmedina. Además, se aprecia que la tapia del convento tenía su límite en la propia calle de los Cristos que, al otro lado, presentaba una manzana de casas, en lugar de una plaza.

Extensión aproximada del Convento franciscano de San Luis el Real. / GM/ Elaboración propia

Fotos aéreas de comienzos de este siglo XXI nos desvelan este espacio ya despejado de viviendas, a punto de convertirse en plaza ajardinada, la actual plaza de los Cristos.

El jardín cuenta con un gran ficus presidiendo el espacio, que está acompañado por naranjos y por una dombeya que ayer, estaba recibiendo un buen pelado municipal, pues la copa llegaba al suelo. La zona verde cumple el requisito primordial en Málaga de dar sombra, aunque no hay bancos -quién sabe si por prescripción municipal para evitar ruidos nocturnos-.

Otra vista de la plaza de los Cristos, ayer. / A.V.

La fuente de los Cristos

Lo que tiene toda la impronta franciscana es la fuente de los Cristos, instalada a raíz de la llegada del Acueducto de San Telmo. Fueron los propios frailes quienes la costearon en 1790 y por eso se colocó pegada a la tapia del convento. Si hubiéramos podido asomarnos por esa tapia en ese año, habríamos visto el arranque del huerto, que se extendía en dirección al río.

Las cinco llagas sangrantes de San Francisco de Asís, en la fuente de los Cristos. / A.V.

En la fuente, por cierto, puede verse una placa de piedra con las cinco llagas sangrantes de San Francisco de Asís, el símbolo de la orden.