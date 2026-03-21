El hombre que murió a puñetazos en Torremolinos acogió en su casa al presunto agresor

El presunto autor de la muerte a golpes de un septuagenario en Torremolinos había sido acogido temporalmente por la víctima en el apartamento donde este vivía en la Cuesta de las Mercedes, entre el centro y El Bajondillo. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores de la Policía Nacional sospechan que un desencuentro durante la convivencia provocó la brutal reacción del detenido, que al parecer contaba con llaves que su anfitrión le había dejado para acceder al inmueble. La hipótesis con más peso que manejan los investigadores es que el detonante de la agresión pudo ser una propuesta sexual.

Dos golpes en la cabeza

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de marzo, aunque no trascendieron hasta el lunes con el hallazgo del cadáver del anciano en su vivienda. Ante la imposibilidad de contactar con él, sus familiares llamaron preocupados a un vecino del mismo bloque que tenía las llaves del apartamento y le pidieron que entrara y comprobara si estaba bien. El hallazgo del cuerpo fue el inicio de la investigación de la Policía Nacional, cuyos agentes comprobaron que la víctima presentaba dos golpes en la cabeza que, a la espera del informe definitivo de la autopsia, atribuyen a sendos puñetazos. No tardaron en descartar el robo y el mismo lunes, durante las pesquisas, el sospechoso, de 38 años, fue sorprendido por los policías escondido en una zona del edificio.

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La autoridad judicial ordenó el jueves el ingreso en prisión del detenido, que se acogió a su derecho a no declarar, sin posibilidad de fianza. Fuentes judiciales informaron de que inicialmente se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio, «aunque será la autopsia la que determine las circunstancias de la muerte y la calificación final del delito», añadieron.