La Junta pide bonificar billetes de avión y más frecuencias por la «tardanza» en recobrar el AVE
La consejera de Economía, Carolina España, señala que los precios «están por las nubes» y pide al Ejecutivo que «se haga una campaña de turismo hacia el destino de la Costa del Sol»
La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reclamado medidas en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros sobre medidas económicas para contrarrestar los efectos de la guerra contra Irán para «compensar la tardanza» en recobrar la normalidad del servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora, en la provincia de Málaga.
La consejera y portavoz ha apelado a iniciativas por parte del Consejo de Ministros como «bonificar el peaje de la autopista de la Costa del Sol; también se pueden establecer bonificaciones en los billetes de avión», de los que ha señalado que «están por las nubes» por el hecho de que la demanda se desplaza al avión como sustituto del tren.
Carolina España ha reclamado también la posibilidad de «aumentar la frecuencia de los aviones», así como ha enarbolado que «se haga una campaña de turismo hacia el destino de Málaga y la Costa del Sol».
Por otro lado, ha esgrimido un escenario actual donde «ya hemos perdido la Semana Santa» por esa conexión interrumpida de alta velocidad, aunque ha apelado a un escenario futuro como es el «inicio de temporada alta».
«Es un mazazo a la economía de Málaga y la Costa del Sol. El hecho de que no tengamos AVE a Madrid está produciendo ya, llevamos ya dos meses sin AVE, pérdidas cuantiosas», ha sostenido la consejera de Economía, quien ha blandido a los distintos actores del sector que se ven involucrados en la interrupción de la alta velocidad, entre quienes ha señalado a «restaurantes, hoteles, taxis, comercios», así como ha apuntado que «a los comercios de la estación de María Zambrano se les han caído las ventas casi un 60%».
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