Este lunes comienzan en Málaga los trabajos de emergencia para reparar las playas afectadas por las borrascas

El Gobierno de España iniciará este lunes las obras de emergencia en las playas de la provincia de Málaga para reparar los daños causados por el tren de borrascas del pasado mes de febrero. La actuación, que se ejecutará a través de la Demarcación de Costas, contará con una inversión de 1,3 millones de euros.

Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha explicado que los trabajos ya están contratados y comenzarán de forma inmediata con el objetivo de recuperar el litoral afectado antes de la temporada alta. El temporal de poniente provocó en varias playas de la provincia pérdidas de arena, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas, así como basculamiento y pérdida de cota de la playa.

Javier Salas, subdelegado del Gobierno, en Málaga, ha explicado que los trabajos ya están contratados y comenzarán de forma inmediata / l.o.

Auxiliar a los ayuntamientos

Salas ha señalado que la intervención del Ejecutivo se desarrollará en una doble línea de actuación. Por un lado, se centrará en la recuperación del estado natural de las playas mediante aportes de arena para corregir las basculaciones de poniente. Por otro, servirá para auxiliar a los ayuntamientos que hayan sufrido daños en servicios o infraestructuras del litoral.

El subdelegado ha enmarcado estas obras en la respuesta del Gobierno al último episodio de temporales y ha recordado que el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, incluye medidas urgentes para reparar los daños causados por el tren de borrascas en las zonas afectadas. Según ha destacado, la norma contempla también actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre con el fin de reforzar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, agravada por los efectos del cambio climático.

Restos de la playa de Huelin tras el paso del temporal Emilia / Álex Zea

2.000 millones de euros

Además, ese mismo decreto incorpora un paquete de 2.000 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios municipales en las playas. De esta forma, la actuación prevista no solo persigue regenerar la franja litoral dañada por los temporales, sino también contribuir a la recuperación de equipamientos y servicios de competencia local.

Salas ha subrayado la “rápida respuesta” del Ejecutivo para devolver las playas a su estado natural y facilitar su disfrute tanto por la ciudadanía como por el turismo, especialmente a las puertas de los meses de mayor afluencia. En este sentido, ha defendido el compromiso del Gobierno con la mejora del litoral malagueño mediante obras de estabilización, planes anuales de mantenimiento y actuaciones de emergencia ante los efectos de los temporales.

Como ejemplo, ha recordado que el pasado año se ejecutó en la provincia el mayor contrato de mantenimiento de la historia en Málaga, con una inversión de 2,1 millones de euros a través de los fondos Next Generation. A esa cantidad se suman, según ha indicado, los 4,5 millones de euros invertidos en obras de emergencia tras los temporales de 2022, 2023 y 2024, además de los 1,3 millones previstos para este año.

En breve comenzarán las obras de estabilización de los Baños del Carmen / Alfonso Vázquez

Baños del Carmen

Salas ha avanzado que próximamente comenzarán las obras de estabilización de los Baños del Carmen, en la capital malagueña, con una inversión de 5 millones de euros. Según ha recalcado, el actual Ejecutivo ha multiplicado por cuatro la inversión en este tipo de actuaciones respecto al Gobierno anterior.