Málaga y la economía circular en Andalucía: el Gobierno destina 11,8 millones de euros a ocho proyectos

La provincia de Málaga figura entre los territorios andaluces que se beneficiarán de la primera convocatoria Renocicla, puesta en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de reforzar la economía circular en torno a los bienes de equipo asociados a las energías renovables. La resolución de esta línea de ayudas deja en Andalucía ocho proyectos seleccionados, distribuidos entre Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén, con una financiación global de 11,86 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), nutrido por fondos europeos NextGenerationEU. La inclusión de Málaga en este reparto sitúa a la provincia dentro de una estrategia estatal orientada a impulsar nuevas capacidades industriales ligadas a la reutilización y el tratamiento de materiales procedentes del despliegue renovable.

Los parques eólicos son fundamentales en la economía circular / Europa Press

Según ha informado el Gobierno, el conjunto de las iniciativas aprobadas en la comunidad autónoma moviliza una inversión superior a los 20 millones de euros. Los proyectos están dirigidos al tratamiento y valorización de residuos vinculados a tecnologías clave de la transición energética, entre ellos paneles solares fotovoltaicos y de silicio, palas de aerogenerador y baterías de litio. En este contexto, la participación de Málaga cobra relevancia al integrarse en una red andaluza de actuaciones que aspira a dar respuesta a uno de los principales retos del sector: gestionar de forma eficiente y sostenible los materiales que dejan las infraestructuras renovables una vez agotada su vida útil.

47 proyectos de reciclaje y reutilización

En el conjunto de España, la convocatoria, que abarca ámbitos como el reciclaje, la reutilización, el ecodiseño y la investigación industrial aplicada a este tipo de tecnologías, ha respaldado 47 proyectos, que contarán con una financiación de 86,1 millones de euros del PRTR.

Estas iniciativas, que conllevan una inversión total de 216,8 millones de euros, contribuirán a "facilitar la gestión integral de la vida útil de componentes de estas tecnologías", desde la fase de diseño hasta la recuperación de materias primas valiosas para su aprovechamiento en nuevos ciclos productivos.

Además de acero, hierro, cobre, aluminio, silicio y plásticos técnicos, se recuperarán materiales críticos como plata, fibra de vidrio, níquel, manganeso, cobalto, litio y grafito.

Por tecnologías renovables, en número de actuaciones destacan los 15 proyectos de tratamiento de paneles solares fotovoltaicos, así como las 13 propuestas de valorización, segunda vida y gestión de baterías de litio.

También han resultado beneficiarios ocho nuevas instalaciones para el reciclaje y segunda vida de palas de aerogeneradores.

Asimismo, el Gobierno ha explicado que las 36 nuevas plantas, repartidas por buena parte del territorio nacional, han comprometido una capacidad conjunta de valorización anual de 75.147 toneladas anuales de residuos de los distintos bienes de equipo renovables, con un porcentaje en peso promedio de valorización de residuos comprometido del 87,5%.

La mayoría de las instalaciones incorporan generación de energía renovable de autoconsumo y apoyo a los consumos energéticos en sus procesos.

Investigación y ecodiseño

Entre las iniciativas que recibirán ayudas se cuentan, además, otros diez proyectos de investigación industrial para el desarrollo de nuevos bienes de equipo en el ámbito de las energías limpias, y de procesos industriales de fabricación enfocados al ecodiseño de dichos equipos, así como un estudio de viabilidad sobre el reciclaje de palas para su conversión en patines de catamarán.

Las propuestas mejor valoradas por su carácter innovador, grado de reciclabilidad o nivel de rescate de materiales de segunda vida son una planta de reutilización y reciclaje de baterías en Cubillos del Sil (León), un proyecto investigador de nuevos modelos de ecodiseño de palas de aerogenerador 100% recuperables en Villares de la Reina (Salamanca) y otro de desensamblado avanzado de paneles solares para mejorar la circularidad de la industria fotovoltaica en Aretxabaleta (Gipuzkoa).

Castilla-La Mancha, con nueve expedientes, y Andalucía, con ocho, son las comunidades con mayor número de actuaciones subvencionadas en la convocatoria, seguidas de País Vasco (7), Cataluña (5), Comunidad Valenciana (5) y Castilla y León y Aragón, con cuatro cada una. También se ubicarán tres proyectos en Madrid, uno en Extremadura y otro en Navarra.

Al hilo, el Gobierno central ha indicado que las ayudas a fondo perdido reguladas en esta convocatoria gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio, se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva entre los expedientes mejor valorados por su rigor técnico, viabilidad económica, innovación y demás criterios ponderables incluidos. Todas las instalaciones receptoras de subvenciones se atienen al principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH).

Renovación de equipos obsoletos

El programa Renocicla se alinea con la estrategia del Perte de Economía Circular y contribuirá a impulsar la renovación de equipos obsoletos, incorporar un porcentaje creciente de materias primas secundarias en los procesos de fabricación y recuperar materiales valiosos como el litio, níquel, cobalto y manganeso, entre otros, catalogados por la Comisión Europea como críticos y/o estratégicos.

De este modo, se consolida también toda una cadena de valor industrial en torno al tratamiento avanzado y reutilización de los residuos asociados al despliegue renovable en España.

Programas de ayudas del IDEA

Con su vocación integral, la línea Renocicla refuerza la senda abierta de manera parcial por otros proyectos en marcha adscritos a anteriores programas de ayudas del IDEA -financiados también con fondos NextGenEU-, contribuyendo a incorporar el planteamiento de economía circular en el sector de las energías renovables.

Es el caso de la creación de las seis primeras plantas de reciclaje de palas de aerogenerador en España, elegidas en la convocatoria de repotenciación circular en desarrollo, algunas de las cuales han entrado en funcionamiento parcial y empezado ya a tratar las piezas retiradas de los primeros parques eólicos repotenciados en el país.