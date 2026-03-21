El nuevo restaurante de Málaga con menú de sushi y ramen decorado con figuras anime que triunfa entre familias: "Te transporta directamente a Japón"

"Te hace sentir como si estuvieras en Japón". Así definen sus propios comensales Wasaki Sushi & Ramen, el nuevo restaurante de comida japonesa que ha abierto sus puertas en Málaga y que ofrece menús de ramen y sushi en un ambiente único repleto de decorados, neones, carteles y figuras anime que "te transportan directamente a Japón".

Este restaurante abrió sus puertas por primera vez el pasado mes de diciembre y, desde entonces, se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de la auténtica comida japonesa, que quieran disfrutar de toda clase de sushi y ramen rodeados de sus personajes y escenas favoritas.

Menús de ramen y sushi en Málaga desde 13,90 euros

Este novedoso establecimiento que está disponible de martes a domingo dispone de una amplia variedad de platos de ramen y sushi que se pueden disfrutar desde apenas 4 euros.

Pero si una de sus ofertas ha conseguido conquistar a sus usuarios son sus menús especiales de ramen y sushi, que por 13,90 euros y 14,90 euros, respectivamente, incluyen un entrante, un plato principal, bebida y postre.

La promoción especial de Wasaki Sushi & Ramen de Málaga

Estos menús no se encuentran disponibles durante toda la semana, sino que los clientes solo pueden acceder a esta oferta de martes a viernes, a excepción de los festivos y vísperas, que quedan fuera de esta promoción.

En su extensa carta cuenta también con una amplia variedad de platos, como sus piezas de sushi desde 4 euros, con sashimi, oniguiri, niguiri, makis y rolls, a lo que se suman sus aperitivos desde 5,60 euros, como gyozas, takoyaki o yakitori.

Sushi, ramen, arroces y postres en el nuevo local japonés de Málaga

El restaurante también cuenta con ensaladas por 7,90 euros y especialidades al vapor desde 4,50 euros y de pan bao a 5,50 euros.

Para los apasionados del ramen, este templo de la cocina japonesa tiene diversas opciones y sabores desde 11,95 euros, así como arroces y fideos desde 10,50 euros.

Mochis, dorayakis y daifukos para completar la experiencia

Y para completar la degustación, este novedoso establecimiento ofrece postres desde 3,95 euros, como dorayakis, mochis de chocolate, fresa, coco, mango o pistacho y daifukos de matcha o fresa y nata.

"Es perfecto para ir con niños, les encanta", señalan sus propios clientes a través de las redes sociales, donde aseguran que su comida está "espectacular". "Todo buenísimo y de calidad, y el ambiente es súper acogedor", añaden.

Ubicación y horario del nuevo restaurante de comida japonesa auténtica

Además, los clientes también destacan a través de las reseñas del restaurante su interior "cargado de decoración de figuras de anime", además de su "carta muy amplia". "El sushi lo hacen al momento de pedirlo, se ve todo de calidad y de sabor esta muy bueno", añaden sus usuarios.

Este nuevo restaurante se encuentra en la plaza del Hospital Civil número 4 de la capital malagueña y está abierto de martes a domingo en horario de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.30 horas.