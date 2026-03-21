El PSOE denuncia la "alarma infundada" del PP con cifras "falsas" sobre el impacto del AVE

El PSOE de Andalucía ha denunciado este sábado la "alarma infundada" y la "actitud irresponsable" del Gobierno autonómico del PP sobre el corte de la Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, y ha calificado de "temerario y falsario" elevar las cifras de impacto económico.

El secretario general de los socialistas en Málaga, Josele Aguilar, ha apostado por "estar con el turismo", que en Málaga es "fuerte y resiliente", y lamentado la "irresponsabilidad" de los dirigentes andaluces al crear "alarma" con el destino, sobre todo cuando hay posibles visitantes que ahora están pensando su lugar de vacaciones.

Josele Aguilar se ha mostrado convencido de que habrá "una buena Semana Santa" / l.o.

"Una buena Semana Santa"

Aguilar se ha mostrado convencido de que habrá "una buena Semana Santa" en términos turísticos en Málaga y ha recordado que la conexión en tren no está interrumpida, además de resaltar la gran afluencia de turistas que llegan por el aeropuerto y otras vías.

Si el impacto económico en Andalucía de la Semana Santa en 2025 fue de 500 millones "¿Cómo se puede decir que las pérdidas en Málaga serían de 1.300 millones?", se ha preguntado.

Ha exigido "responsabilidad y veracidad" al Ejecutivo de Juanma Moreno y ha asegurado que no hay ningún dato que avale esa cifra.

Operarios trabajan en la recuperación de la línea AVE Madrid-Málaga a la altura de Álora / Álex Zea

"Los primeros" en pedir compensaciones

Aguilar entiende la preocupación del sector por la difusión que se le está dando a este problema y ha garantizado que, si cuando pase Semana Santa hay cifras reales que justifiquen "algún daño", serán "los primeros" en pedir compensaciones.

El dirigente socialista ha subrayado el compromiso del ministro de Transportes, Óscar Puente, que junto a Adif están haciendo "todo lo humanamente y técnicamente posible" para recuperar la conexión directa lo antes posible.

El propio ministro ya acusó al PP andaluz y a sus "terminales mediáticas" de una "manipulación preocupante" sobre el impacto económico que tendrá el retraso en reparar el corte del AVE entre Málaga y Madrid.

Situación "muy compleja"

Puente detalló que la situación en la zona de Álora donde se desprendió el talud por las lluvias de febrero era "muy compleja", porque además hay otro muro en la parte superior que sostiene una línea de electricidad "que tiene que pervivir".

Los técnicos se han visto obligados a desmontar completamente el talud, sacar toda la tierra y desmontar el muro para darle una solución "definitiva y segura" a la línea, indicó.

Puente resaltó que están empleando "todos los medios posibles", con 75 personas trabajando y 23 máquinas, en turnos de 24 horas los siete días de la semana, y que a "mediados o finales" de abril habrán terminado.

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Además, insistió en que las posibilidades "están limitadas por la física" porque no pueden meter más máquinas, trabajadores o más horas, por lo que tardarán "lo que humanamente se pueda tardar" para poner la vía en servicio "con las máximas garantías de seguridad".