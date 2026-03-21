PSOE, Vox y Con Málaga apoyan a vecinos de Parque Litoral y reclaman un instituto y un centro de salud

PSOE, Vox y Con Málaga han mostrado este sábado el respaldo a los vecinos de Parque Litoral y Finca del Pato y han reclamado en suelo público equipamientos dotacionales, como un instituto y un centro de salud.

El grupo municipal del PSOE ha mostrado su "apoyo firme" a "una justa reivindicación" de los vecinos. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto al secretario general provincial del PSOE, José Aurelio Aguilar; la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y a los concejales Mariano Ruiz y Carmen Martín, ha instado a que el Ayuntamiento de Málaga y al alcalde, Francisco de la Torre, "deje de ordenar la ciudad como un tablero de Monopoly" al "intentar intercambiar parcelas dotacionales para otro uso distinto".

Pérez ha exigido al PP en el Consistorio que "deje de tratar a Málaga como un cambio de cromos", a la vez que ha recordado que "tres de los cuatro grupos municipales", presentes en la manifestación, "respaldan a los vecinos", lamentando que "solo falte el Partido Popular en esta defensa".

Aunque ha reconocido la necesidad de VPO, el socialista ha resaltado que "este barrio en plena expansión requiere imperativamente la parcela para su instituto y su centro de salud". Además, ha advertido de que "una ciudad sin un desarrollo adecuado de su equipamiento dotacional impide a sus habitantes vivir dignamente", por lo que ha instado al regidor a "dar marcha atrás y abandonar esta forma de gestionar basada en recalificaciones de última hora".

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha anunciado que llevará una moción al próximo pleno municipal de este mes "para intentar revertir esta decisión". "Vamos a presentar una moción para que el equipo de Gobierno recule y devuelva el uso del suelo para que se pueda construir el instituto y el centro de salud que demandan los vecinos", ha dicho el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar.

Según Vox, "el objetivo de esta movilización ha sido visibilizar el malestar del vecindario ante una decisión que consideran perjudicial para el desarrollo del barrio", ya que, según denuncian, "esta modificación urbanística supone una pérdida significativa de espacios y servicios necesarios en una zona en pleno crecimiento y que ya presenta carencias en infraestructuras públicas".

Alcázar ha calificado la situación como "un atropello" y "un sinsentido" por parte del Ayuntamiento. Además, ha señalado que, "aunque existe un problema real de acceso a la vivienda, no se puede solucionar a cualquier precio ni a costa de un suelo dotacional que estaba destinado a la construcción de un instituto tan necesario para este barrio como es Parque Litoral".

También ha subrayado "la falta de infraestructuras básicas" en la zona: "Recordemos la escasez de centros sanitarios y de institutos. Es obligatorio que el Ayuntamiento cambie su forma de hacer las cosas, que consulte más con los vecinos y esté más pendiente de los barrios".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha trasladado su apoyo y el del grupo municipal a la Plataforma Vecinal 'Finca del Pato' porque "lo que está haciendo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga es llenar este barrio de equipamientos privados".

"Ha cedido a equipamientos privados más de 100.000 metros cuadrados mientras que pretende que estas parcelas, que son las únicas que quedan para equipamientos públicos, acaben destinadas a minipisos", ha criticado.

Morillas ha señalado que "hay suelo suficiente en este barrio para promover vivienda a precios asequibles y para garantizar que estas parcelas cumplan con su objetivo y se dediquen a lo que los vecinos y las vecinas están reivindicando, que es que se tiene que poner en marcha un nuevo instituto y un centro de salud".

"Estamos en un barrio que está luchando, que se está organizando, que está peleando por lo que es justo. Este barrio no para de crecer, cada vez viven más vecinos y más vecinas en el barrio de Parque Litoral y tienen que tener los equipamientos públicos que merecen. Tienen que tener un instituto de calidad, tienen que tener un centro de salud de calidad y tiene que haber un compromiso por parte del Ayuntamiento de Málaga", ha declarado.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha recordado que "hace apenas unos días, los vecinos y las vecinas nos acompañaron en una moción que defendimos en la Comisión de Urbanismo, defendiendo sus reivindicaciones y exigiéndole al Ayuntamiento que paralizara esta operación".

Por último, Morillas ha advertido de que "vamos a seguir en el Ayuntamiento, y también aquí, en la calle, con la movilización, presionando hasta que consigamos que estas parcelas se dediquen a lo que quiere el barrio, que es un instituto y que es un centro de salud".