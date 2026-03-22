Polémica
El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente
Después de que el ministro de Transportes publicara un vídeo sobre las obras del AVE, De la Torre, recuerda su visita del 1 de marzo y se muestra dispuesto a volver con Óscar Puente
Antonio Pedrajas
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, después del mensaje que este último publicó en redes sociales sobre las obras que se desarrollan tras los problemas registrados en la conexión ferroviaria con Madrid. En su contestación, el regidor malagueño acepta volver a la zona de los trabajos junto al ministro.
La respuesta de De la Torre llega después de que Puente difundiera un vídeo sobre la actuación en marcha y señalara que las imágenes permiten hacerse una idea de la magnitud y la complejidad de la obra. En ese mismo mensaje, el ministro afirmaba que esperaba que esa información resultara suficientemente transparente para el alcalde de Málaga y le invitaba a acudir con él al lugar.
Ante esas palabras, De la Torre ha asegurado que ya estuvo en la zona la mañana del 1 de marzo, hace ahora tres semanas, una visita que, según ha precisado, figura en su agenda pública. Aun así, el alcalde ha mostrado su disposición a regresar acompañado por el ministro.
"Buen domingo desde Málaga"
“Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo”, ha señalado el alcalde en su mensaje de respuesta. De la Torre añade además que también sería positivo mantener una conversación personal.
En ese sentido, el regidor malagueño apuesta por que ese intercambio se produzca “en un tono institucional y correcto”, en lugar de continuar el cruce de mensajes a través de redes sociales. Con esa reflexión, el alcalde deja claro que prefiere abordar este asunto de manera directa y en un marco de mayor entendimiento entre administraciones.
El intercambio de mensajes se produce en un contexto marcado por la atención que existe en Málaga sobre la situación ferroviaria con Madrid, después de la incidencia que afecta a la conexión del AVE. Tanto el mensaje del ministro como la respuesta del alcalde vuelven a situar en el centro del debate público el seguimiento de las obras y la necesidad de recuperar la normalidad cuanto antes.
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
- Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
- Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos