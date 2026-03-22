El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha respondido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, después del mensaje que este último publicó en redes sociales sobre las obras que se desarrollan tras los problemas registrados en la conexión ferroviaria con Madrid. En su contestación, el regidor malagueño acepta volver a la zona de los trabajos junto al ministro.

La respuesta de De la Torre llega después de que Puente difundiera un vídeo sobre la actuación en marcha y señalara que las imágenes permiten hacerse una idea de la magnitud y la complejidad de la obra. En ese mismo mensaje, el ministro afirmaba que esperaba que esa información resultara suficientemente transparente para el alcalde de Málaga y le invitaba a acudir con él al lugar.

Ante esas palabras, De la Torre ha asegurado que ya estuvo en la zona la mañana del 1 de marzo, hace ahora tres semanas, una visita que, según ha precisado, figura en su agenda pública. Aun así, el alcalde ha mostrado su disposición a regresar acompañado por el ministro.

"Buen domingo desde Málaga"

“Ministro, buen domingo desde Málaga. Estuve allí la mañana del 1 de marzo, hace justo tres semanas. Figura en mi agenda pública. Será un placer volver contigo”, ha señalado el alcalde en su mensaje de respuesta. De la Torre añade además que también sería positivo mantener una conversación personal.

En ese sentido, el regidor malagueño apuesta por que ese intercambio se produzca “en un tono institucional y correcto”, en lugar de continuar el cruce de mensajes a través de redes sociales. Con esa reflexión, el alcalde deja claro que prefiere abordar este asunto de manera directa y en un marco de mayor entendimiento entre administraciones.

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El intercambio de mensajes se produce en un contexto marcado por la atención que existe en Málaga sobre la situación ferroviaria con Madrid, después de la incidencia que afecta a la conexión del AVE. Tanto el mensaje del ministro como la respuesta del alcalde vuelven a situar en el centro del debate público el seguimiento de las obras y la necesidad de recuperar la normalidad cuanto antes.