La baronesa Thyssen celebra el aniversario de su museo en Málaga: “Que sea para siempre”

La baronesa Thyssen-Bornemisza, Carmen Cervera (Barcelona, 82 años), está de celebración. Este martes hace 15 años que tomó una decisión que marcaría el pulso de la actividad cultural en Málaga, una ciudad ha crecido rápido, pero siempre al compás del arte que alberga. Con motivo del decimoquinto aniversario de su colección sobre los cimientos del que fuera el antiguo Palacio de Villalón, la baronesa atiende a La Opinión para hablar del pasado, presente y futuro del museo que lleva su nombre.

¿Cómo está?

Bien. Como todos, con tristeza por las cosas que ocurren. Estoy siempre con la pena de Adamuz. Lo que ha ocurrido en nuestra España querida, con tantas víctimas. Esta Semana Santa debe servir para que, con nuestra fe, nos acordemos mucho de estas personas que han fallecido en estos últimos días terribles. Tenemos que pensar en ellos con fe y rezar un poquito por ellos. Que la fe siga siempre, por favor, que la Semana Santa en España sea con mucho fervor.

Es cierto que pronto llega la Semana Santa, pero antes se cumple un pequeño hito en Málaga, que es el 15º aniversario del Museo Carmen Thyssen Málaga.

Sí, me hace mucha ilusión. En el museo se exponen los pueblos maravillosos de nuestros grandes pintores del siglo XIX-XX y también del XXI. Son grandes artistas los que han pintado nuestra historia en estos siglos.

En marzo de 2011 tomó la decisión de premiar a Málaga con su museo. ¿Por qué se decidió por esta ciudad?

Porque adoro Andalucía, es una tierra preciosa y sobre todo que los cuadros son muy de Andalucía. Hay grandes pintores que son andaluces, que pintaron maravilloso y que se lo merecen. Málaga está en mi corazón. Málaga es preciosa.

Andalucía tiene ocho provincias, ¿por qué fue Málaga y no Sevilla, Huelva o Cádiz?

El alcalde de Málaga también pensó en mí, sabía las obras que tengo tan bonitas, bueno, que tenía. Fue él el que se me acercó y me brindó venir a Málaga. Y lo hice con mucha ilusión. Francisco de la Torre llegó el primero. Tenía que ser seria.

¿Los yacimientos romanos que hay debajo de aquel Palacio de Villalón que hoy es el Museo Thyssen fueron un incentivo?

No, no, no. Dos años antes yo ya venía mucho a ver las obras, a ver cómo iban y vi todas esas excavaciones maravillosas. Es cierto que fue también importantísimo, porque aquello es histórico, es historia de la humanidad, por lo que claro que ha sido un gran incentivo para todos nosotros, pero no era porque estuviera o no estuviera eso ahí, al contrario, simplemente fue una maravillosa aportación para el museo.

La colección destaca especialmente por la pintura española del siglo XIX. ¿Por qué decidió poner el foco en ese periodo?

Porque en España no hay apenas museos con estas obras y estos siglos. Soy la única en el mundo que tiene esta colección impresionante de cuadros españoles. No hay otra tan completa. Esa es la realidad. Y para mí es una ilusión que el público lo pueda ver, que crean en esos grandes pintores, que crean nosotros y que creamos en nosotros mismos a través de estas obras tan maravillosas de los siglos recientes.

Han pasado 15 años desde la apertura del Museo Carmen Thyssen Málaga. ¿Cuál cree que ha sido su mayor impacto en la ciudad?

Málaga es una ciudad que ha crecido mucho en estos últimos 15 años. Mucho. Yo creo que el museo ha sido muy importante y que todo el mundo se ha ilusionado por esa razón.

El museo ha sido testigo de la evolución de Málaga en estos años.

Sí, sí. Es parte de la ciudad. Estoy segura, vamos, lo sé y lo sabemos.

Málaga se ha consolidado como un referente cultural en España.

Y en el mundo.

¿Qué papel ha jugado el museo en esa transformación?

Ha jugado un papel total. Sobre todo para que la gente se dé cuenta de lo bonita que es España y lo bonitas que fueron las obras de esos grandes pintores. Es la historia de toda una época y de cómo se vivía entonces. Es como explicar con un libro abierto la historia del siglo XIX, XX y XXI.

Tiene una relación artística con Málaga, pero, ¿también personal?

Bueno, tenemos una casa en Málaga, en Marbella. Siempre nos ha gustado el mar, la luna llena y la alegría. Me encanta la naturaleza que está en el mar.

¿Cree que el modelo cultural de Málaga es un referente?

Sí, a nivel mundial. Málaga es un referente de verdad. Se han hecho muchos esfuerzos para que la parte cultural de la ciudad se vea muy favorecida y que funcione a todo el mundo.

En tiempos de crispación política y polarización. ¿Qué papel cree que debe jugar el arte en la sociedad actual?

El arte tiene que ayudar a que haya paz y belleza. Y que haya cultura.

¿Qué siente cuando visita su museo?

Yo me siento muy bien, porque siempre que voy veo un cuadro que conozco perfectamente, pero vuelvo a ver más a fondo y me gusta. Nunca me canso de verlos.

¿Qué futuro augura al Museo Carmen Thyssen Málaga?

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Que sea para siempre.