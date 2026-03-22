Málaga tira casi 2.500 toneladas de residuos al saneamiento en 2025: las toallitas, principal problema

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) retira durante el año pasado 2.345 toneladas de residuos sólidos procedentes de las aguas residuales de Málaga. La cifra, un 6,7% superior a la registrada en 2024, evidencia que el vertido de desechos por el inodoro, sobre todo toallitas higiénicas, sigue generando problemas medioambientales, averías en las infraestructuras y un importante sobrecoste en los procesos de saneamiento y depuración.

Los restos sólidos, un problema en la red de saneamiento de las ciudades / L.O.

Freno de una tendencia descendente

El volumen de residuos trasladados al vertedero se situó en esas 2.345 toneladas, frente a las 2.197 de 2024, lo que frena la tendencia descendente que se había mantenido en los últimos años. Esa evolución había permitido pasar de las 3.721 toneladas recogidas en 2017 a las 2.341 contabilizadas en 2023.

El incremento se ha producido pese a las medidas e inversiones que Emasa viene aplicando para conseguir que los residuos salgan más secos y compactos, con el objetivo de reducir su peso y volumen. Por este motivo, el Ayuntamiento de Málaga insiste en la necesidad de una mayor colaboración ciudadana para disminuir la cantidad de desechos que acaba en las redes de saneamiento.

Gran parte de los residuos sólidos terminan en las playas malagueñas / ARCINIEGA

A ello se suma otro factor. 2025 fue un año con periodos de lluvias, una circunstancia que favoreció la llegada hasta las estaciones de bombeo y las depuradoras de residuos acumulados en la red durante etapas secas, pese a las tareas de limpieza y mantenimiento que Emasa desarrolla en las canalizaciones.

La acumulación de sólidos en las aguas residuales tiene su origen, en gran parte, en el hábito de arrojar al inodoro residuos higiénicos no biodegradables, como toallitas, bastoncillos o compresas, una práctica que podría evitarse. La presencia de estos desechos en las redes de saneamiento no solo resulta perjudicial para el medioambiente, sino que también afecta a las infraestructuras y a los equipos que intervienen en la conducción, el transporte y el tratamiento del agua residual, provocando numerosas averías.

Fuerte impacto económico

Ese problema también tiene un fuerte impacto económico. La limpieza y retirada de residuos sólidos en las redes, en las estaciones de bombeo y en las depuradoras, así como su traslado al Centro Ambiental de Los Ruices, supone para Emasa un coste anual de 1,9 millones de euros, a lo que hay que sumar además las inversiones destinadas a reducir la presencia de estos residuos.

Del total de 2.345 toneladas retiradas, el 33,8%, es decir, 793,3 toneladas, se extrajo en las limpiezas periódicas de la red de saneamiento municipal. Otro 40,1%, equivalente a 940,7 toneladas, quedó retenido en los sistemas de tamizado de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Guadalhorce y Peñón del Cuervo. El 26% restante, unas 611 toneladas, se evacuó desde las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) operativas en la ciudad que cuentan con sistemas de retirada de residuos sólidos.

EMASA y el Ayuntamiento están llevando a cabo diversas campañas de concienciación a la ciudadanía / L.O.

Campañas de concienciación

Con el objetivo de reducir estos problemas, Emasa ha instalado en los últimos años más tamices en las estaciones de bombeo para retirar la mayor cantidad posible de residuos antes de que lleguen a las depuradoras y minimizar así los daños que causan en las instalaciones y en los procesos. Además, mantiene en marcha un plan para la instalación de sistemas de desbaste en los puntos de alivio por tormenta, con el fin de reducir incidencias.

En paralelo, el Ayuntamiento continúa lanzando mensajes de sensibilización a la ciudadanía dentro del compromiso municipal para evitar que las toallitas lleguen tanto a las redes de saneamiento como al mar. Desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental también se desarrollan acciones de concienciación en centros escolares y universitarios, así como con asociaciones de vecinos y otros colectivos, iniciativas que se completan con visitas a las depuradoras.