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Málaga viaja hacia Taiwán para mostrar su ecosistema de innovación y emprendimiento
La ciudad ha participado en el foro 'Smart City Summit Expo 2026', un evento sobre ciudades inteligentes celebrado en Taipéi (Taiwán)
Málaga ha participado esta semana en la 'Smart City Summit Expo 2026', un evento sobre ciudades inteligentes celebrado en Taipéi (Taiwán), donde ha mostrado las experiencias y éxitos del ecosistema innovador y de emprendimiento de la ciudad.
Transformación industrial
El Consistorio ha participado en una mesa redonda en la que se han abordado los retos y avances de la transformación industrial y sostenible de las ciudades, así como en un panel sobre digitalización junto a representantes de instituciones y compañías de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Taiwán.
En el encuentro, la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, ha presentado estrategias y proyectos que han contribuido a situar la ciudad como "referente en innovación, digitalización, desarrollo sostenible y emprendimiento".
Entre ellos figuran el ecosistema del Polo de Contenidos Digitales, la Oficina Municipal de información Fotovoltaica, la captación de inversiones y empresas internacionales que eligen la ciudad como sede, entre otros.
Tecnología y microelectrónica
Asimismo, ha mantenido un encuentro institucional con el vicealcalde de Taipéi, Chang Wen-Te, con el que ha puesto en común las estrategias y planes de innovación de ambas ciudades y los avances en inteligencia artificial; así como con máximos responsables de entidades tecnológicas y de comunicaciones como Askey Computer Corporation, filial de ASUS.
La delegación malagueña también se ha reunido con autoridades, universidades y empresas internacionales especializadas en semiconductores en las ciudades de Taipéi y Hsinchu, con el objetivo de invitarlas a formar parte de la emergente comunidad de microelectrónica en Málaga, impulsada por la llegada del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC).
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