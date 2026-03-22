Málaga viaja hacia Taiwán para mostrar su ecosistema de innovación y emprendimiento

Málaga ha participado esta semana en la 'Smart City Summit Expo 2026', un evento sobre ciudades inteligentes celebrado en Taipéi (Taiwán), donde ha mostrado las experiencias y éxitos del ecosistema innovador y de emprendimiento de la ciudad.

Transformación industrial

El Consistorio ha participado en una mesa redonda en la que se han abordado los retos y avances de la transformación industrial y sostenible de las ciudades, así como en un panel sobre digitalización junto a representantes de instituciones y compañías de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Taiwán.

En el encuentro, la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, ha presentado estrategias y proyectos que han contribuido a situar la ciudad como "referente en innovación, digitalización, desarrollo sostenible y emprendimiento".

Entre ellos figuran el ecosistema del Polo de Contenidos Digitales, la Oficina Municipal de información Fotovoltaica, la captación de inversiones y empresas internacionales que eligen la ciudad como sede, entre otros.

Tecnología y microelectrónica

Asimismo, ha mantenido un encuentro institucional con el vicealcalde de Taipéi, Chang Wen-Te, con el que ha puesto en común las estrategias y planes de innovación de ambas ciudades y los avances en inteligencia artificial; así como con máximos responsables de entidades tecnológicas y de comunicaciones como Askey Computer Corporation, filial de ASUS.

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La delegación malagueña también se ha reunido con autoridades, universidades y empresas internacionales especializadas en semiconductores en las ciudades de Taipéi y Hsinchu, con el objetivo de invitarlas a formar parte de la emergente comunidad de microelectrónica en Málaga, impulsada por la llegada del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC).