15º Aniversario
El Museo Carmen Thyssen Málaga cumple 15 años reivindicando el arte andaluz: "Es un lugar que ha conectado con la ciudad"
Con una organización cohesionada y una línea de crecimiento clara como claves de su éxito, este espacio cultural se ha consolidado en poco tiempo como un referente histórico y social
Hay muchas maneras de conocer la historia de Málaga: hablando con sus mayores, revisando libros, contratando un freetour o paseando por el Museo Carmen Thyssen, que cumple esta semana 15 años a los mandos del relato visual de la ciudad y de la España del siglo XIX a través de obras de arte andaluzas. El crecimiento en la oferta de su catálogo y la inauguración de nuevos espacios visitables como el yacimiento arqueológico bajo su infraestructura delatan la proyección a futuro de un museo que está más vivo que nunca.
El Thyssen ha evolucionado en paralelo a ciudad donde se instaló aquel 24 de abril de 2011. Tanto es así que cerró un 2025 con cifras récord en taquilla y abre 2026 con dos buenas noticias: un tesoro romano del que ya se puede disfrutar y casi 2,4 millones de visitantes en toda su historia. "La diferencia que aporta el museo en el marco local y nacional es su enfoque a la pintura española y su cultura, con un gran protagonismo del andaluz", asegura Javier Ferrer, gerente del museo.
"El primer contacto con la baronesa fue en el Hotel Molina Lario en una reunión que se hizo confidencial porque en aquellos momentos existía mucho celo de la información", asegura Ferrer. En el año 2007, relata, se trasladó hasta La Moraleja, donde Carmen Cervera vivía por aquel entonces, para sellar con una firma el acuerdo que poco después convertiría el Palacio de Villalón en el actual Museo Carmen Thyssen de Málaga.
El espacio se ha convertido en poco tiempo en un lugar donde compartir la historia y ejercer diálogo. Su auditorio y sus galerías de arte han sido testigo de la evolución de la cultura de la ciudad y su gente; un lugar donde lo local siempre toma la palabra para poner en valor el emprendimiento y los proyectos que pretender ser parte del cambio social de Málaga.
La fórmula del éxito no es secreta y el gerente del museo la tiene clara: "Conexión con la ciudad, una organización cohesionada y una línea de crecimiento clara".
La moda del costumbrismo
Una bailaora, una muchacha con mantón, una romería, una maja o un torero son algunas de las obras folclóricas que delatan la estética del museo. "La vida no son solo los grandes acontecimientos, también está lo cotidiano", argumenta la directora de arte del Thyssen, Lourdes Moreno, que cree que se está dando una tendencia a prestar más atención a lo "popular".
Moreno evita hablar de una moda del costumbrismo, aunque sí reconoce la conexión que este lenguaje establece con el público joven. Ferrer, en cambio, no duda en afirmarlo con rotundidad: “El costumbrismo está de moda”. Para él, ahí reside uno de los principales puentes entre el museo y las nuevas generaciones.
“Tener una colección española nos permite conectar mucho más con el público local y, por supuesto, también con el turístico”, subraya Ferrer. Según sus datos, alrededor del 22% de los visitantes son malagueños, aunque es el turismo internacional —que supera el 50%— el que más frecuenta sus salas.
Ambos tienen claro que el museo tiene que provocar algo en quien lo transite: "Queremos que sea un lugar que guste visitar y donde aquel que sale se lleve una idea de cómo éramos o cómo hemos sido Andalucía y España en el pasado", insiste Moreno y añade: "Un museo donde el público sienta que parte del alma de nuestro país se encuentra aquí".
El futuro próximo del museo
El año 2026 ya está programado en el Thyssen. Los museos trabajan con mucho tiempo de anticipación. "Tenemos un año muy interesante", augura Moreno. La directora de arte adelanta que lo siguiente será una exposición sobre el barroco español de Ribalta en la Sala Noble, una etapa de la historia española "riquísima" que no se encuentra "con frecuencia" en la ciudad.
Será en octubre cuando sorprenderán con una exposición sobre el tópico español que tendrá como nombre la palabra folclórica por excelencia: 'Olé'. Tanto su gerente como su directora artística vaticinan que será un año lleno de exposiciones y de mucho trabajo para el futuro "con el objetivo de traer apuestas interesantes a la ciudad".
Pese a un ligero descenso de ventas en sus taquillas en los últimos meses que creen que derivan de los inconvenientes en el transporte, esperan crecer este año "un 10% en visitas", atraer al público joven y seguir formando parte de una ciudad los quiere en su equipo.
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