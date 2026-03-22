RUTAS
El parque natural de Málaga con rocas del Jurásico y lagos subterráneos donde ver águilas y zorros
Este paraje que está formado por distintas cuevas y picos alberga asentamientos de poblaciones desde tiempos prehistóricos
Existe en Málaga un rincón repleto de naturaleza, belleza y contrastes en el que los picos más altos se entremezclan con profundas fallas y cuevas donde se encuentran asentamientos prehistóricos. Se trata de la Falla de la Sierra del Camoro, un macizo de más de 1.086 kilómetros cuadrados de superficie situado en el municipio malagueño de Cuevas de San Marcos y declarado Monumento Natural por su riqueza y singularidad.
La curiosa estampa que presenta este lugar, con elevados picos y fallas que se hunden, fue fruto del desplazamiento de dos bloques de la corteza terrestre, que hizo que uno de ellos se elevara hacia el cielo mientras el otro se hundió en el interior de la tierra, proceso del que salieron las grietas, fallas, cuevas y cimas que se pueden observar en la actualidad.
El pico más alto y las formaciones rocosas de la Sierra del Camoro
Este enclave natural tiene en Cuevas Altas, de 907 metros de altitud, su pico más alto, formado por piedras calizas del jurásico inferior y medio. A estas se unen otras calcáreas que crean grandes pendientes que, en algunos puntos, llegan a crear paredes completamente verticales.
Pero a estas elevadas cimas se unen diversas cavidades, grietas y fallas que componen un sinfín de pasadizos y galerías que confieren a este lugar un aspecto único.
La Cueva de Belda y su leyenda: ahí se escondía un demonio
Y entre todas ellas, destaca la Cueva de Belda, una galería de 200 metros de longitud con elevadas cúpulas y enormes columnas que guarda en su interior tres lagos que se han creado por la entrada constante de agua al lugar.
Pero esta cueva no solo alberga en su interior una belleza única, sino también una leyenda que durante siglos se ha extendido por la zona: la de que este entorno servía de refugio para un demonio que asolaba la comarca.
Flora, fauna y murciélagos en la Falla de la Sierra del Camoro
Esta tradición constituye una de las fiestas más emblemáticas de Cuevas de San Marcos, celebrada durante la festividad del santo que le da nombre a la localidad, en la que toda la localidad realiza una jornada romera y se "ata" al diablo a una retama, en memoria del joven fraile que, según la leyenda, liberó al pueblo de la criatura.
Además de su riqueza geológica, este enclave cuenta con una amplia vegetación, con protagonismo del pino carrasco y encinas centenarias.
De igual modo, en este entorno se puede encontrar una extensa fauna con presencia constante de zorros, conejos, liebres y perdices, así como búhos reales, buitres leonados y águilas pernicieras.
Cómo llegar a la Falla de la Sierra del Camoro
Su falla también se caracteriza por albergar una gran colonia de murciélagos, que aprovechan las cavidades de la roca para buscar refugio.
Para llegar a este Monumento Natural único de Málaga, es necesario acudir a Cuevas de San Marcos y tomar la pista que surge hacia la 'Sierra del Camorro', que se localiza a unos 600 metros de la señal.
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