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El PSOE exige un plan de choque para la Alcazaba y Gibralfaro ante el deterioro estructural que sufren

Mientras el Ayuntamiento solicita al Gobierno 700.000 euros para obras, los socialistas critican que los ingresos por las entradas, cuyo precio ha subido, no se destinen al mantenimiento

El PSOE de Málaga exige &quot;un plan de choque inmediato&quot; en defensa del conjunto castrense Alcazaba y Gibralfaro

El PSOE de Málaga exige "un plan de choque inmediato" en defensa del conjunto castrense Alcazaba y Gibralfaro / Álex Zea

EP

Málaga

El grupo municipal del PSOE llevará al próximo pleno de marzo en el Ayuntamiento de Málaga una moción en defensa del conjunto castrense Alcazaba y Gibralfaro ante "el gravísimo deterioro estructural" que sufre el monumento más visitado de la ciudad, en torno a dos millones de personas.

La comitiva del Grupo Municipal Socialista en el entorno de La Alcazaba.

La comitiva del Grupo Municipal Socialista en el entorno de La Alcazaba. / l.o.

Tal y como ha emitido la formación, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha exigido "un plan de choque inmediato" porque "nuestro mayor símbolo patrimonial se cae a pedazos", ha expresado tras conocer los datos ofrecidos por el último estudio geotécnico del propio Consistorio, que advierte sobre "decenas de puntos con necesidad de actuación de urgencia extrema", ante el "previsible colapso" de lienzos de muralla.

Críticas a la gestión

En relación, Pérez ha criticado duramente la gestión del equipo de gobierno municipal, señalando la contradicción de que "mientras el alcalde presume de cifras récord y sube el precio de las entradas, la Alcazaba y Gibralfaro sufren un deterioro estructural gravísimo". De hecho, "no es una exageración lo que decimos desde hace dos legislaturas, sino que lo dice su propio estudio técnico. Hay al menos 27 puntos con grietas, desprendimientos y muros en riesgo extremo", ha manifestado el portavoz.

Subida turística al Castillo de Gibralfaro, desperfectos y vandalismo

Vandalismo en la subida turística al Castillo de Gibralfaro / Alfonso Vázquez

Para Pérez, resulta "intolerable que un monumento de esta categoría lleve 22 años sin un Plan Director". Una situación que, a su juicio, evidencia que el alcalde lleva "más de dos décadas gobernando a base de parches, esperando a que el daño sea inocultable". Por eso, la moción, que defenderá el concejal socialista Mariano Ruiz, pide que este plan de choque se financie "con cada euro que paguen los turistas, para invertir en salvar nuestro patrimonio".

Mejorar su financiación

En la misma línea, el concejal socialista Mariano Ruiz ha insistido en la necesidad de mejorar la atención y la financiación del conjunto monumental castrense. "Recientemente hemos sido conocedores de que estos monumentos requieren de más de 25 actuaciones urgentes para garantizar su mantenimiento y su cuidado y, sin embargo, contrasta con la realidad de que el Partido Popular lleva retrasando la aprobación de su plan director más de 20 años", ha explicado.

Por su parte, Ruiz ha calificado de "curioso" que ahora el Consistorio solicite al Gobierno de España más de 700.000 euros para acometer estas obras. "Está bien, toda atención es poca, pero resulta curioso que con más de 1,2 millones de visitantes, tras haber duplicado el precio de la entrada, estos ingresos no se dediquen al mantenimiento de nuestros símbolos, de nuestra seña de identidad, de nuestra Alcazaba y de Gibralfaro", ha reprochado el edil. Por ello, Ruiz ha remarcado la exigencia que los socialistas hacen "año tras año", pidiendo que el conjunto "sea atendido como se merece" y que el PP "deje de olvidarlo".

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"Málaga no puede exprimir sus monumentos como una postal turística rentable y desentenderse de su conservación", ha resaltado el responsable de Urbanismo en el PSOE. "Le pido a Paco de la Torre que deje las excusas y la propaganda y que se sume a la protección de nuestra historia", ha zanjado Ruiz.

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