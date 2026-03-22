Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Doble crimen en EsteponaExclusión social en AndalucíaMuseo Thyssen cumple 15 añosEl Quijote del GaonaCirco del Sol en MálagaPregón de la Semana Santa Málaga 2026Cádiz CF - Málaga CF (0-3)Horarios de traslados de Semana Santa
instagramlinkedin

Talud en Álora

Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga

El ministro de Transportes ha compartido vídeos de la reparación del AVE a Málaga, destacando los esfuerzos para solucionar el desprendimiento del talud y la complejidad de la situación

Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga

Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga / l.o.

Efe

Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha publicado este domingo en sus redes sociales vídeos y fotografías para mostrar "la magnitud y complejidad" de las obras para la reparación de la vía del AVE a Málaga.

En dos publicaciones este domingo en la red social X el ministro ha subido vídeos y fotografías de los trabajos que se desarrollan junto al terraplén de Álora, donde se están moviendo 150.000 metros cúbicos de tierra y operan durante 24 horas al día un total de 75 personas y 25 máquinas.

"Mejor que cualquier explicación aquí tenéis un vídeo que permite hacernos una idea de la magnitud y complejidad de esta obra. A ver si esto le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra", ha dicho el ministro.

En publicaciones en redes sociales el ministro ha insistido esta semana en que la situación en la zona de Álora donde se desprendió el talud por las lluvias de febrero era "muy compleja", porque además hay otro muro en la parte superior que sostiene una línea de electricidad "que tiene que pervivir".

Según ha explicado Puente, los técnicos se han visto obligados a desmontar completamente el talud, sacar toda la tierra y desmontar el muro para darle una solución "definitiva y segura" a la línea.

"Mediados o finales" de abril

Además ha subrayado que se están empleando "todos los medios posibles" en turnos de 24 horas los siete días de la semana y que a "mediados o finales" de abril habrán terminado las obras.

Noticias relacionadas y más

Puente ha insistido en que las posibilidades "están limitadas por la física" porque no pueden meter más máquinas, trabajadores o más horas, por lo que tardarán "lo que humanamente se pueda tardar" para poner la vía en servicio "con las máximas garantías de seguridad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
  2. Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
  3. Promueven un monumento a La Desbandá en el Campus de Teatinos de Málaga
  4. Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
  5. Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
  6. La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
  7. Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”
  8. Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos

Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga

Puente publica vídeos para mostrar la complejidad de las obras en la vía del AVE a Málaga

El PSOE exige un plan de choque para la Alcazaba y Gibralfaro ante el deterioro estructural que sufren

El PSOE exige un plan de choque para la Alcazaba y Gibralfaro ante el deterioro estructural que sufren

El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente

El alcalde acepta visitar las obras del AVE en Álora junto a Puente

De la Torre reclama más información y alternativas eficaces ante la interrupción del AVE Málaga-Madrid

De la Torre reclama más información y alternativas eficaces ante la interrupción del AVE Málaga-Madrid

El sorteo de la ONCE deja en Álora y Campanillas casi 2 millones de euros

El sorteo de la ONCE deja en Álora y Campanillas casi 2 millones de euros

Málaga tira casi 2.500 toneladas de residuos al saneamiento en 2025: las toallitas, principal problema

Málaga tira casi 2.500 toneladas de residuos al saneamiento en 2025: las toallitas, principal problema

El Circo del Sol vuelve a Málaga: ‘Kurios’, donde la imaginación no tiene límites

El Circo del Sol vuelve a Málaga: ‘Kurios’, donde la imaginación no tiene límites

El Quijote del Gaona, un tesoro artístico único en el mundo que aspira a ser BIC

El Quijote del Gaona, un tesoro artístico único en el mundo que aspira a ser BIC
Tracking Pixel Contents