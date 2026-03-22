Uno de cada tres andaluces está en riesgo de pobreza o exclusión social

Andalucía fue en 2025 la comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de toda España, al alcanzar la tasa del 34,7%. Así lo sostiene la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que uno de cada tres andaluces está en riesgo de pobreza.

La pobreza continúa marcando la realidad social del país. En el conjunto de España, un 25,7% de la población permanece en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, la incidencia no es igual en todos los territorios y el mapa autonómico deja a Andalucía en la peor posición.

Tras la autonomía andaluza, las comunidades con peores datos en este indicador son Castilla-La Mancha, con un 34,0%, y la Región de Murcia, con un 32,5%. Además, los menores de 16 años vuelven a situarse en el centro de la alerta social, con un 33,9% en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

Si se atiende únicamente al riesgo de pobreza, Andalucía vuelve a encabezar la clasificación nacional con un 27,7%. Por detrás se sitúan la Región de Murcia, con un 26,7%, y Extremadura, con un 26,2%.A esta situación se suma el dato de la renta. La renta neta media por hogar en España se sitúa en 38.994 euros, mientras que en Andalucía se queda en 33.078 euros, una cifra muy inferior a la media nacional. De hecho, Andalucía es la segunda comunidad con menor renta neta media por hogar de España, solo por delante de Extremadura.

Las dificultades económicas

Los datos sobre condiciones materiales de vida muestran el alcance de las dificultades que atraviesa una parte importante de la población andaluza. En 2025, el 43,2% de los andaluces no podía permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Además, un 7,2% no puede asumir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Por otro lado, el 18,7% no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada, mientras que el 46,4% asegura no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. También aparecen problemas para hacer frente a los pagos de la vivienda. El 14,1% de la población andaluza ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, como la hipoteca o el alquiler, los recibos de gas o la comunidad, en los últimos doce meses. Si a eso se suman también los retrasos en compras a plazos, el porcentaje sube hasta el 15,9%. El estudio también refleja carencias en bienes y recursos básicos. Un 5,2% de la población andaluza no puede permitirse disponer de automóvil, mientras que un 9,2% no puede tener ordenador personal. Además, el 34,7% no puede sustituir muebles estropeados o viejos, otro indicador de las dificultades económicas que afectan a numerosos hogares de la comunidad.

Las comunidades más ricas

Las comunidades autónomas con menor tasa de riesgo de pobreza en España se sitúan por debajo de la media nacional, fijada en el 19,5%. A la cabeza se encuentra el País Vasco, con un 9,3%, seguido de las Islas Baleares, con un 11,6%, y de la Comunidad Foral de Navarra, con un 12,3%.

Tras ellas aparecen la Comunidad de Madrid, con una tasa del 12,7%; Aragón, con un 13,6%; Cantabria, con un 13,9%; y Cataluña, con un 14,3%. También se sitúan entre las regiones con menor incidencia Galicia, con un 16,0%; Asturias, con un 17,2%; y La Rioja, con un 18,4%.

Estos datos reflejan que el norte y nordeste del país, junto con territorios como Baleares y Madrid, concentran las tasas más bajas de riesgo de pobreza, muy lejos de los registros de comunidades como Andalucía, Murcia o Extremadura