Visión y especialización inteligente: los pilares del ‘tech hub’ de Málaga

¿Es tecnología igual a desarrollo económico, social y urbano? ¿Puede convivir en armonía con la actividad turística? ¿Es posible que contribuya a la pérdida de identidad de una ciudad media? Son algunos de los principales interrogantes a los que tratará de dar respuesta el Consejo de Málaga, en el marco del Foro Económico y Social del Mediterráneo, el espacio de análisis impulsado por Prensa Ibérica y Fundación ‘La Caixa’ que este año celebra su tercera edición.

Cabe recordar que esta convocatoria, el gran ágora en el que las principales ciudades del arco mediterráneo español se reúnen para abordar los desafíos de su propio futuro, tuvo lugar el año pasado en Málaga y que, una vez culminadas las tres jornadas de debate, fue el propio alcalde Francisco de la Torre el que cedió el testigo a su homólogo de Barcelona, Jaume Collboni. Así, la ciudad condal acogerá este foro los próximos días 16, 17 y 18 de junio, una cita a la que La Opinión de Málaga acudirá, un año más, como cabecera responsable de desentrañar los desafíos y oportunidades de «la ciudad mediterránea del futuro», en esta edición con la mirada en el plano tecnológico.

Con este objetivo, la primera sesión del Consejo malagueño se desarrolló en la sede del Málaga Tech Park y contó con la participación de su director, Felipe Romera, junto al director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Antonio Quirós; el ingeniero industrial y presidente de Fractalogy Consulting, Miquel Barceló; el CEO de Talan en España, Pablo Alifano; la vicepresidenta IA South & Málaga Site Leader en Oracle, Sofía Schneider; la Location Leader EY GDS Málaga, Mariluz Aguilera, y el rector de la Universidad Europea de Málaga, Daniel Hormigo, en un debate moderado por el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza.

Los intervinientes se centraron en analizar el contexto de Málaga, una ciudad turística que ha conseguido posicionarse como un ‘tech hub’ cada vez más atractivo para las compañías multinacionales que buscan sede en Europa, ganándole la partida a urbes como Amsterdam, Copenhague o Dublín. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Es un modelo exportable a otras ciudades?

El Consejo de Málaga, en la sede del Málaga Tech Park / Francis Silva

Felipe Romera insistió en que «no hay recetas mágicas» y que existe un importante componente de «intangibles», factores que no se pueden medir ni predecir, pero que pueden ser determinantes para resolver la ecuación. Esto no implica solo tener buen clima -frente a las lluviosas ‘cities’ europeas- sino contar con un equipo que sepa reconocer una oportunidad, un nicho, e ir a por ello.

A partir de esa premisa, comenzaron a emerger claves concretas, como la importancia de tener «visión» y apostar por una «especialización inteligente», tal y como indicó Antonio Quirós «La estrategia de Málaga es innovación, cultura y turismo, no es agropecuaria, no es industrial, no es de la energía... Tener estrategia es saber renunciar». En esta misma línea se expresó Sofía Schneider, que defendió que la estrategia de una ciudad debe empezar por «saber claramente en qué enfocarse»: «No puedes elegir 10 industrias, tienes que diferenciarte».

Definida la estrategia a largo plazo, hay ingredientes que son esenciales para que el resultado sea apetecible, como es una buena gobernanza que fomente la cooperación institucional, esencial para desbloquear proyectos de envergadura.

«Cuando hay un liderazgo claro, eso atrae talento», aportó Daniel Hormigo. «En las grandes transformaciones en compañías, en parques tecnológicos, en ciudades... suele haber algo común, que es el liderazgo institucional, las personas adecuadas han impulsado este tipo de proyectos».

Por su parte, Miquel Barceló ofreció una síntesis práctica de los pilares sobre los que, a su juicio, debe sostenerse la estrategia de una ciudad que aspira a desarrollarse como un ecosistema innovador: urbanismo integrador, especialización productiva de a actividad, contar con una red de conocimiento -universidades, centros de investigación...-, integración con la ciudad, gobernanza y pacto público-privado.«Las ciudades necesitan proyectos para crear esos entornos innovadores que atraigan talento e inversión. Y la inversión va donde hay talento y el talento va donde la gente puede desarrollar su vida personal y su vida profesional».

Un momento del encuentro / Francis Silva

Son elementos que deben combinarse con otra fortaleza intrínseca de Málaga, que es ser una ciudad europea. «Málaga está dentro de Europa. Muchas de las actividades que hacemos en tecnología como consultoría, en algunos sectores tenemos limitaciones para sacar eso fuera de la Unión Europea», recalcó Pablo Alifano. «Por supuesto, no elegimos París, los costos también son importante y es cierto que están aumentando».

Desafíos

En el caso de Málaga, ese camino ya se ha recorrido y, de hecho, disfruta del efecto «clúster», como lo denominó Sofía Schneider. «Viene Oracle y eso obviamente después atrae otras empresas».

No obstante, la consolidación del modelo no está exento de desafíos que colisionan con ese «boom» tecnológico que ha colocado a la capital de la Costa del Sol en el foco de las grandes firmas, al tiempo que es uno de los destinos turísticos más visitados a nivel nacional.

Sin duda, uno de los problemas más graves es el de la vivienda, llegando incluso a suponer un punto de inflexión o de incompatibilidad entre el turismo y la tecnología, como expresó Mariluz Aguilera. «Los recursos son limitados. Si las viviendas son Airbnb no son viviendas para trabajadores. Yo creo que sí se ha llegado a un punto de competencia».

De hecho, grandes compañías como Oracle ya identifican el problema de la vivienda como un escollo para la atracción de talento. «Traemos gente de fuera y ya no saben donde vivir porque los precios están en las nubes», apuntaba Schneider. Un hecho, por cierto, que afecta principalmente a perfiles ‘junior’, con salarios más bajos que los ‘seniors’.

Sobre esto, Romera recordó que el 40% de los trabajadores del Málaga Tech Park ya no viven en la capital, lo que supone que una parte importante de la fuerza laboral «se ha diseminado».

Reunión en el Málaga Tech Park / Francis Silva

A esto hay que añadir el auge del teletrabajo, que ha traído aspectos positivos en cuanto a mejora de la calidad de vida de los trabajadores, facilidades para la conciliación, reducción de desplazamientos, repoblación de municipios apartados... aunque en perfiles ‘junior’ también ha generado efectos negativos.

«El teletrabajo en determinadas etapas no te hace crecer tanto como ir a la oficina. Nosotros ahora vemos que los ‘senior’ que empezaron durante el Covid le faltan competencias que si tenían los anteriores, de gestión de conflictos, gestión de equipos, saber hablar en público... Han pasado demasiado tiempo teletrabajando».

Esta realidad lleva a otro desafío: las infraestructuras de transporte y de conexión.

«En Madrid el transporte te conecta con muchas ciudades que son periféricas. Y aquí en toda la costa, tanto para el lado de Marbella, mucha gente que traemos se va extendiendo por toda la costa. El tema es que no los podemos traer frecuentemente a la oficina por el tema del transporte y no solo por el transporte a Málaga, sino después hace falta ese acceso, por ejemplo, un metro, no es nada nuevo», destacaba Pablo Alifano. «La vivienda y el transporte son fundamentales para que siga creciendo y que sea sostenible».

Una idea a la que Quirós quiso añadir el concepto de área metropolitana para abordar la necesidad de nuevas infraestructuras. «Nunca va a haber un transporte si no se aborda el concepto metrópoli».

A futuro

Para Hormigo, está claro que Málaga está consolidada como un «hub tecnológico», por lo que el reto para los próximos 15 años «no es cómo vamos a crecer, sino cómo vamos a crecer mejor»

«Creo que Málaga tiene muchas cosas, gran capacidad de atracción de talento, pero las universidades deben servir para crear talento aquí», expuso Hormigo, que defendió el papel de la red universitaria para garantizar una buena formación, la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.