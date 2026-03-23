Abre el parking en la calle Jorge Loring junto a las obras del metro de Eugenio Gross

La Junta de Andalucía ha habilitado un nuevo aparcamiento con 32 plazas en la calle Jorge Loring para mitigar las molestias ocasionadas a los vecinos por las obras del segundo tramo de la prolongación del metro de Málaga. Esta actuación está enmarcada dentro de las actuaciones de movilidad asociadas a la ejecución del tramo 2 de la prolongación del metro de Málaga al Hospital Civil desde la calle Hilera a Eugenio Gross.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que estas nuevas plazas suponen "una alternativa real a los vecinos afectados por la reducción de aparcamiento por las obras del metro". "Sabemos que las obras son molestas, pero también trabajamos en una serie de iniciativas como esta, que tratan de minimizar las molestias a los ciudadanos", ha añadido.

Las obras, que han durado poco menos de tres meses, han consistido en el acondicionamiento de una parcela de la calle Jorge Loring como aparcamiento de 32 plazas --una de ellas para personas con movilidad reducida-- para disponibilidad de los vecinos, que a raíz de las obras del metro junto a sus viviendas han perdido capacidad de estacionamiento de sus vehículos en la vía pública, ha indicado la Junta en un comunicado.

Otra imagen del aparcamiento de la calle Jorge Loring / L.O.

Así, "las obras han supuesto la renovación total de este espacio, que estaba muy degradado". En primer lugar, se retiró el castigado firme existente para renovar el pavimento en la zona de aparcamiento y a construir nuevas aceras con terrazo de una anchura mínima de 1,8 metros. También se ha llevado a cabo la renovación de la red de aguas pluviales, con la construcción de nuevos imbornales. Igualmente, se ha mejorado el alumbrado público con la renovación de la columna de luz existente y la inclusión de una nueva.

Además, se han sustituido los naranjos, que generaban constantes residuos sobre el pavimento, por ocho ejemplares de fruitless --morera sin frutos--, una especie propia de zonas ajardinadas. Finalmente, en los últimos días, se ha procedido a la señalización vertical y horizontal del parking.

La ampliación del metro de Málaga hasta el Hospital Civil tendrá una longitud total de 1,8 kilómetros, 100% soterrada, y se ha dividido en tres tramos para la ejecución de la obra civil (dos actualmente en construcción y el tercero y último en fase de adjudicación), incluyendo la construcción de una estación en cada tramo. El presupuesto de inversión estimado se eleva a 244 millones de euros con todos los contratos, cofinanciados por fondos Feder de la Unión Europea.