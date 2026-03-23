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El agujero del Puente de la Aurora de Málaga sigue sin solución

Los malagueños llevan casi seis meses quejándose de un agujero en el tablero del puente, por el que puede pasar una mano

Mal estado del puente de la Aurora

Mal estado del puente de la Aurora

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Hace ya casi seis meses este periódico publicó el estado en el que se encontraba parte del Puente de la Aurora, uno de los pasos más transitados de Málaga.

Un agujero en el tablero, por el que cabe una mano, evidenciaba el deterioro de una infraestructura clave y ponía el foco en la falta de conservación de este paso, utilizado a diario por miles de peatones y conductores.

Y casi medio año después, nada ha cambiado. Una situación que preocupa a los transeúntes malagueños, ya que a las puertas de la Semana Santa este paso se llena de personas que esperan el recorrido de los tronos.

"Alcalde, que sigue esto aquí", criticó en redes sociales un malagueño.

El agujero se encuentra en la unión de dos placas de hormigón de cinco centímetros de grosor, en la acera sur y muy cerca de la rampa de acceso desde el Pasillo de Guimbarda.

En una de ellas se ha desprendido una pieza de gran tamaño, dejando un evidente hueco en el suelo. A ello se suma el mal estado de la acera, que presenta numerosos desperfectos por el uso continuado de la superficie.

Agujero en el tablero del puente de la Aurora.

Agujero en el tablero del puente de la Aurora. / Chaima Laghrissi

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya recibió la notificación de estos problemas y aseguró a este medio que "preveía revisar el puente".

Por ahora, el Ayuntamiento de Málaga no ha dado respuesta a este medio sobre la situación ni sobre las medidas que se van a adoptar. Por lo que el agujero, si nada cambia, seguirá poniendo en peligro la seguridad de los peatones en uno de los puntos más concurridos de Málaga.

Historia del puente

Este puente fue terminado en 1930, tras dos años de obra, que se impulsaron tras la inundación que sufrió Málaga en 1907. El ingeniero madrileño José Roibal se hizo cargo de la dirección de la construcción, modificando en parte el proyecto inicial de Manuel Giménez Lombardo. Para las pruebas de resistencia se utilizaron sacos de arena, y la prueba en movimiento, con filas de camiones, tanques y apisonadoras. 

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El Puente de la Aura es transitado cada día por miles de personas y vehículos, ya que es la conexión de la calle Mármoles con el Centro de Málaga, siendo una pieza clave en la permeabilidad del barrio de la Trinidad.

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