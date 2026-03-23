Un operativo contra las concentraciones de vehículos y carreras ilegales en Málaga finaliza con medio centenar de denuncias

Un gran dispositivo de la Policía Local de Málaga para evitar las concentraciones no autorizadas de vehículos y carreras ilegales ha arrojado medio centenar de denuncias. Según ha informado el cuerpo municipal, las actuaciones se han llevado a cabo en zonas como Teatinos, el recinto ferial Cortijo de Torres y el polígono Trévenez con el objetivo de evitar este tipo de actividad las noches de los fines de semana. En la operación han participado más de una treintena de agentes de las diferentes Jefaturas de Policía de Barrio, del Grupo de Investigación y Protección (GIP), del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y de la Unidad Aérea de Vigilancia, que utilizó dos drones.

Los agentes empezaron a desplegarse a primera hora de la noche del pasado viernes por la explanada de Cortijo de Torres, justo en la zona en la que se suele instalar el mercadillo. La presencia policial provocó que numerosos vehículos renunciaran a esa ubicación y se dirigieran hacia la zona universitaria, concretamente hacia la ampliación del campus en el entorno de la avenida Jenofonte y la calle Arquitecto Francisco Peñalosa. Sin embargo, allí también se encontraron con agentes que cortaron los accesos este y oeste del campus y llevaron a cabo un filtro para identificar y corregir las posibles infracciones de un grupo de conductores de coches tuning que se habían citado en ese lugar.

Multas por velocidad

Un control de velocidad llevado a cabo en la zona finalizó con 30 denuncias administrativas y una penal, esta última a un conductor que circulaba a 140 kilómetros por hora en una vía limitada a 50. También se tramitaron una por conducción temeraria (trompos a gran velocidad), otra por conducir en sentido contrario al estipulado y dos más por conducción negligente. Los agentes también actuaron por vehículos que no habían pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), tres por estacionar en doble fila, dos por circular sin seguro, una por carecer de permiso de conducción, una por conducir con un permiso que no habilita para el vehículo que conducía el infractor y una por conducir superando la tasa de alcohol establecida reglamentariamente. La posesión de estupefacientes hizo que se levantaran 11 actas. El Parque Empresarial Trévenez también fue objetivo de los infractores, ya que la Policía Local de Málaga cerró el perímetro de acceso al mismo y denunció a varios infractores.

Noticias relacionadas

Fuentes abiertas

El dispositivo de este fin de semana forma parte de un plan especial que lleva a cabo la Policía Local y que, desde hace meses, se ha reforzado para evitar este tipo de concentraciones. Además, mediante la investigación en redes, a través de fuentes abiertas, los agentes detectan las convocatorias y se anticipan a las mismas, estableciendo controles en las zonas más sensibles. La finalidad es acabar con estas prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de las vías.