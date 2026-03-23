CCOO dice que la empresa Btren ha planteado un ERTE parcial a su plantilla en el taller de los Prados en Málaga

El sindicato CCOO de Málaga ha informado este lunes de que la empresa Btren, especializada en mantenimiento ferroviario, ha anunciado la presentación de un Expidiente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de afectación parcial para la mayor parte de su plantilla en el taller de Los Prados de Málaga por "causa de fuerza mayor". Según señala la central sindical, la empresa argumenta la "imposibiliad" de mantener la actividad habitual tras la paralización del servicio ferroviario provocada a raíz del desprendimiento registrado en Álora que mantiene a Málaga sin conexión ferroviaria directa de alta velocidad con Madrid.

Btren es una empresa fundada en el año 2007 por Bombardier (una compañía del grupo Alstom que ostenta el 51% del accionariado) y Renfe (que aglutina el otro 49%).

Fuentes de CCOO han explicado a este periódico que Btren cuenta con 54 trabajadores en Málaga, y que el ERTE afectaría a 50. La compañía se dedica al mantenimiento de los trenes AVE de las series 102 y 112.

El sindicato explica que la empresa comunicó la pasada semana a los representantes de los trabajadores su intención de presentar a la autoridad laboral la solicitud del ERTE, cuyo inicio estaría fechado para mañana, 24 de marzo, y que se prolongaría hasta el 15 de junio. En todo caso, estas fuentes de CCOO afirman que todavía no han recibido comunicación por parte de la autoridad laboral que les indique si el ERTE ha sido autorizado.

Según CCOO, el expediente implicaría que Btren repartiría a la plantilla en disitntos grupos de trabajo que trabajarían en semanas alternas, de forma que cada trabajador estaría acitvo entre 12 y 15 días al mes mientras dure el ERTE. El personal de Btren realiza tanto tareas de seguimiento vía satélite de los trenes que pertenecen a la base de málaga como trabajos de asistencia y mantenimiento de los vehículos.

Lamenta el "ruido político" en torno a la crisis del AVE

"CCOO considera inadmisible que las consecuencias de esta situación recaigan exclusivamente sobre la plantilla. El sindicato denuncia, además, un reparto desigual del impacto, ya que los trabajadores con salarios más bajos están asumiendo en exclusiva el perjuicio económico, mientras que los puestos mejor remunerados han quedado fuera del expediente", apiunta. A su juicio, se trata de una medida "injusta" que "agrava la situación de muchas familias afectadas por causas ajenas a su responsabilidad".

Asimismo, la organización sindical critica la "falta de coordinación" y el "ruido político" en torno a esta crisis, señalando que "una gestión más eficaz habría permitido mitigar sus efectos". CCOO subraya que los trabajadores "no deben pagar las consecuencias de errores de gestión ni de la inacción de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema ferroviario".

CCOO recuerda además que, en empresas con participación pública, "se debería haber impulsado una solución negociada del ERTE con la representación legal de los trabajadores, lo que habría permitido reducir el impacto económico y priorizar la protección del empleo frente a medidas unilaterales".

CCOO reclama "soluciones urgentes"

El sindicato —mayoritario en BTREN Málaga— exige tanto a la empresa como a las administraciones competentes una "solución urgente" que permita "reanudar la actividad cuanto antes y garantice que ningún trabajador quede atrás".

La central sindical reitera su compromiso con la defensa del empleo y de los derechos laborales en el sector ferroviario en un contexto marcado por "la incertidumbre y la falta de respuesta institucional".

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Por último, el sindicato —presente en el comité de empresa de Btren— exige tanto a la empresa como a las administraciones competentes una "solución urgente" que permita "reanudar la actividad cuanto antes y garantice que ningún trabajador quede atrás".