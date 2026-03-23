El Centro de Interpretación de Cánovas del Castillo en Málaga, en la lista de espera

Dentro de un año y 11 meses, el 8 de febrero de 2028, se cumplirán 200 años del nacimiento de Antonio Cánovas del Castillo en los actuales números 11 y 13 de la calle Nuño Gómez, en Málaga capital.

¿Llegará a tiempo su ciudad natal para homenajear como se merece al malagueño más famoso del XIX junto a Pablo Ruiz Picasso.

Retrato de Cánovas en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. / Javier Albiñana

Cuatro años y el mismo presupuesto

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Málaga ha consignado en sus presupuestos la misma cantidad, 10 millones de euros, para costear una rehabilitación que haga realidad el Centro de Interpretación Cánovas del Castillo.

El proyecto englobará los números 9 al 15 de la calle Nuño Gómez, con la particularidad de que el número 11, que era el último ‘trozo’ original de la casa natal que quedaba en pie, fue demolido por ruinoso en 2004; precisamente el mismo año en que fue expropiado por el Ayuntamiento.

Detalle del proyecto de Centro de Interpretación de Cánovas. / L.O.

A la repetición del presupuesto por cuarto año consecutivo y sin que se aprecien avances en el proyecto, hay que sumar que, con alguna transformación del concepto final, se trata de una de las promesas electorales más veteranas de Francisco de la Torre, pues la primera vez que se presentó como candidato a alcalde, en las elecciones municipales de 2003, ya concurrió con el compromiso de levantar el ‘Museo Casa Natal de Cánovas’.

Como informó La Opinión el pasado noviembre, el centro de interpretación no avanza porque falta la última pieza del puzle: el número 15 de la calle Nuño Gómez, un edificio de tres plantas edificado mucho después del nacimiento de Cánovas, en 1866, y que pertenece a la Junta de Andalucía, en concreto a AVRA, la agencia de vivienda autonómica.

El pasado noviembre, fuentes de la Junta de Andalucía ya informaban de que sólo restaba que el Ayuntamiento aprobara «el expediente de compra», y el inmueble pasara al patrimonio municipal.

El número 15 de Nuño Gómez, propiedad de la Junta, este mes. / A.V.

A falta de la "ejecución" de la compra

Cuatro meses más tarde, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, confirma a La Opinión que falta «la ejecución definitiva de esa compra» y que, en la actualidad, se trabaja «en las valoraciones y la fórmula de pago», para que la operación «pueda cerrarse».

El concejal destacó que, en cuanto la compra de la casa se complete y sea municipal «pondremos en marcha un proyecto muy bonito para recuperar ese espacio».

La idea, resalta, es darle «un uso mixto», con la creación de una «escuela de juventud y de debate político, que creemos que sería el mejor homenaje posible a una figura como Cánovas del Castillo, uno de los grandes oradores de la política española».

El proyecto, incidió el concejal, se complementará con una biblioteca dedicada al estadista malagueño, «un espacio de estudio e investigación sobre su figura y su legado». Como resalta Francisco Pomares, «más allá de la gran biblioteca que existe en Madrid y de la Fundación Cánovas, la idea sería crear aquí en Málaga un lugar específico para profundizar en todo lo que sea Cánovas del Castillo».