Detenidas dos personas en Málaga en una operación internacional contra el tráfico de armas y drogas

La operación policial contra el tráfico internacional de armas y drogas desarrollada este lunes se ha saldado con dos detenidos en Málaga, en el marco de un amplio dispositivo coordinado por Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Europol.

El operativo de alcance internacional ha dejado 19 detenidos en total: 14 en Catalunya, 2 en Andalucía —ambos en Málaga— y 3 en Bulgaria, además de 6 investigados en Grecia, según ha informado la policía catalana en un comunicado.

Tráfico de armas y droga

Esta red delictiva estaba vinculada a la mafia turca. Según la información facilitada, se dedicaba a la importación de armas de fuego y a la exportación de marihuana a otros países.

El operativo se ha desarrollado de forma simultánea en distintos puntos y ha permitido su desarticulación. En Andalucía, la actuación se ha concretado con el arresto de estas personas en Málaga, mientras que en Catalunya se han llevado a cabo entradas y registros en municipios como Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera y Lloret de Mar. Por su parte, en Bulgaria los detenidos han sido capturados en Sofía.

La operación desplegada este lunes ha incluido también la intervención de diversas armas, dinero en efectivo y drogas, dentro de una investigación de gran alcance con ramificaciones en varios países europeos.

En total, el dispositivo ha movilizado a más de 200 agentes. Han participado efectivos del Grup Especial d'Intervenció, la Divisió d'Investigació Criminal, el Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Brigada Mòbil (Brimo), Policía Científica, la Unidad Canina y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), además de agentes de Policía Nacional y Europol.

Un coche con armas

Según ha podido saber Europa Press, la red criminal que ha caído este lunes está presuntamente relacionada con unos hechos que sucedieron en Barcelona el 27 de julio de 2025, cuando dos agentes de la Guàrdia Urbana pararon a un vehículo tras seguirlo previamente al detectar una conducción anómala y hacerlo en contra dirección.

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Tras identificar al autor, en el interior localizaron un arma larga, dos cortas, diversa munición, silenciadores y 3.000 euros en efectivo, por lo que el conductor quedó detenido y se incautaron las armas.