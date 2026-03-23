El empleo tecnológico de Málaga capital crece un 131% en diez años y supera ya los 21.000 trabajadores

La Fundación Cotec acaba de publicar una nueva versión del Mapa de Empleo Tecnológico en España 2026 que refleja que Málaga capital ha generado en los últimos diez años (2015-2025) un total de 11.956 nuevos empleos tecnológicos, con un crecimiento del 131% que le ha permitido pasar de los 9.127 afiliados que había entonces a los 21.083 actuales. El crecimiento del segmento tecnológico, un gran demandante de profesionales en Málaga, presenta así una mejor evolución que la del conjunto del empleo del resto de sectores productivos de la economía local, que se queda en el 44,5%.

El peso del empleo tecnológico dentro del mercado laboral de Málaga ha pasado así del 3,9% que exhibía en 2015 al 6% que presenta ahora. Esos 2,1 puntos de crecimiento la sitúan con el tercer mayor crecimiento en este apartado tras Barcelona (que aumenta 3,23 puntos hasta el 12,4%) y Valencia (que sube 2,2 puntos hasta el 6,2%).

A escala local, en 2025 había en España un total de 4.075 municipios con al menos un afiliado tecnológico (341 municipios más que en 2015). De entre las poblaciones grandes, destaca la situación de Barcelona capital, con 155.230 afiliados en el sector tecnológico y donde el empleo de este sector tiene un mayor peso (12,4% sobre el empleo total). Le sigue la ciudad de Madrid con más cotizantes (251.320) pero con la tasa sobre los trabajadores totales algo más baja (10,2%).

En la última década, Madrid ha creado casi 93.000 empleos tecnológicos (un 58,7% de subida) y Barcelona 60.786 (un 64,4% más), lo que da más valor a los datos de Málaga, donde aunque el incremento en números reales es menor (los citados 11.956 nuevos empleos), el aumento en porcentaje (131%) sí es muy superior.

Otro caso muy destacado es el de Valencia capital, donde el incremento en estos diez años ha sido del 118% con 16.121 nuevos cotizantes que sitúan el total en 29.709 trabajadores tecnológicos (que suponen el 6,2% de su mercado laboral total, un poco por encima del 6% que tiene Málaga).

En Sevilla capital, al avance ha sido del 65% en diez años, con 13.210 afiliados más que dejan el total de empleo tecnológico en 22.356 personas. La tasa de empleo tecnológico sobre el total de trabajadores llega ahora al 7,9%. Y en Zaragoza capital, otro gran foco de innovación, el aumento ha sido del 43%: han sido 8.500 nuevos empleos en ediez años que colocan el total en 28.430 cotizantes. con un peso del 8,6% respecto al total de persona que trabajan en la ciudad.

Más de 28.800 empleos tecnológicos en la provincia

A nivel de provincia, Málaga reúne a 28.839 afiliados a sectores tecnológicos (más de mil por encima de los 27.676 que se computaron el año anterior), lo que supone un 4% del empleo total de la provincia. La tasa es superior en nueva décimas a la que había en 2019 (3,1%) y en 1,4 puntos rspecto a la de 2015, es decir, hace una década (2,6%). En números redondos, Málaga ha creado más de 15.700 empleos tecnológicos en diez años.

Las afiliaciones por rama de actividad la encabeza programación, consultoría y otras actividades (17.217), las telecomunicaciones (2.852), la investigación y el desarrollo (1.777), las actividades cinematográficas y de vídeo (1.292) y la fabricación de productos informáticos (1.236), por citar aquellas que pasan del millar de trabajadores.

Entre 2015 y 2025 se crearon en España 469.000 puestos de trabajo netos en las ramas más tecnológicas de la economía. La tasa de crecimiento es del 45,8%, casi el doble de la registrada en el empleo no intensivo en tecnología (25,1%), según el Mapa de Empleo Tecnológico en España 2026, prsentado este lunes por la Fundación Cotec en San Sebastián (la capital española que más peso de empleo en I+D concentra en su estructura productiva).

Datos de Cotec para España

Pese a este notable crecimiento, España ocupa la posición 17 en el ranking de los 27 miembros de la UE en empleo tecnológico, por encima de Francia y Portugal y por debajo de Italia. El Mapa analiza los datos de afiliación a la Seguridad Social entre 2015 y 2025 en las 13 categorías estandarizadas a nivel europeo de ramas de actividad intensivas en tecnología. Esto permite analizar el peso actual y la evolución del empleo tecnológico desde 2015 sobre el empleo total, a nivel municipal, provincial y autonómico, así como su evolución en el período mencionado.

La presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, que ha presentado este lunes el Mapa del Empleo Tecnológico. / Gustavo Valiente - Europa Press

Cotec muestra en un estudio que el empleo intensivo en tecnología está "fuertemente polarizado" territorialmente. Solo en las estructuras productivas de cinco comunidades autónomas el peso del empleo tecnológico está por encima de la media de España (6,9%): la Comunidad de Madrid (10,6%), Navarra (10%), País Vasco (9,8%), Cataluña (9,1%) y Aragón (8,3%). La diferencia con los territorios a la cola es de hasta ocho puntos porcentuales: Baleares (2,7%), Extremadura (2,6%) y Canarias (2,2%).

Desde 2015, más de la mitad de los nuevos empleos intensivos en tecnología (251.000) se concentraron en Madrid (145.000) y Cataluña (106.000).

El mapa provincial revela una concentración aún mayor. Solo 11 provincias cuentan con un porcentaje de afiliados tecnológicos superior a la media de España. Existen incluso grandes diferencias entre provincias de un mismo territorio. Por ejemplo, en Cataluña, entre Barcelona (10,4%) y Lleida (3,7%). O en la Comunidad Valenciana, entre Valencia (7,3%) y Alicante (3,6%).

Aún lejos de la paridad en tecnología

Los datos reflejan que el sector sigue lejos de la paridad: solo el 31% de los puestos de trabajo tecnológicos están ocupados por mujeres en España. Esta situación ocurre en todos los países del entorno europeo.

"Persisten brechas territoriales muy marcadas, con una concentración creciente en los grandes núcleos urbanos, y una fuerte masculinización del empleo tecnológico", ha comentado la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.