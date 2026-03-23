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Endesa activa un plan especial eléctrico para la Semana Santa de Málaga: refuerzo de subestaciones, grupos electrógenos y técnicos junto al Recorrido Oficial
Permanecerá operativo del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección - Se ha puesto especial atención a los cables dispuestos entre fachadas que cruzan en algunas calles para garantizar que los tronos puedan discurrir sin ningún obstáculo
La compañía Endesa ha anunciado este lunes que impulsará un año más su plan especial de contingencia con medidas para garantizar la normalidad del suministro eléctrico durante la Semana Santa de Málaga. El dispositivo permanecerá operativo entre el Viernes de Dolores, 27 de marzo, y el Domingo de Resurrección, 5 de abril.
Este plan contempla un retén permanente de 15 técnicos situado junto al Recorrido Oficial para intervenir de inmediato ante cualquier incidencia que pudiera producirse.
"Este equipo trabajará en coordinación con el Centro de Control de la Red de Distribución de Endesa en Andalucía y Extremadura (CORE), desde donde se supervisa la red eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año", ha explicado la compañía.
Grupos electrógenos móviles
Además, Endesa dispondrá de seis grupos electrógenos móviles en el almacén de la empresa contratista, que se podrán activar en caso de incidencias con mayor afectación y cuya reparación pueda prolongarse en el tiempo. Estos equipos permitirán realizar restablecimientos provisionales del suministro hasta que sea posible acceder a la zona y efectuar la reparación definitiva.
Según comenta la empresa, estas actuaciones previstas para estos días festivos vienen precedidas por "trabajos previos de revisión, inspección y adecuación" de la red eléctrica, unas acciones que Endesa "ha intensificado durante el último mes, aunque se realizan de forma periódica a lo largo del año".
Subestaciones que dan servicio al Centro
Dentro de estas acciones preventivas, los técnicos de Endesa han prestado especial atención a las redes de media y baja tensión especialmente involucradas durante la Semana Santa, dependientes de las subestaciones que dan servicio al Centro Histórico de Málaga (Perchel, Centro, Montes, Secundaria y Ciudad Jardín) y las 10 principales líneas de media tensión que parten de estas subestaciones.
Endesa añade que también ha realizado actuaciones para la revisión y reconfiguración de la red de baja tensión, con especial atención a los cables dispuestos entre fachadas que cruzan puntualmente en algunas calles, a fin de garantizar que los tronos procedsionales "puedan discurrir sin ningún obstáculo", manifiesta la compañía.
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